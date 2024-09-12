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На спутнике Юпитера обнаружили новый огромный вулкан

Исследователи из NASA обнаружили новый огромный действующий вулкан на спутнике Юпитера Ио, сравнив изображения, полученные двумя миссиями с разницей более чем в четверть века.

Коллаж с изображением спутника Юпитера Ио, полученным зондом «Юнона» 3 февраля 2024 года (слева), и сравнение данных «Юноны» с изображениями того же района, полученными космическим аппаратом «Галилео» в ноябре 1997 года (вставка в оттенках серого) / © NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS / Europlanet

Снимки нового вулкана сделала автоматическая межпланетная станция NASA «Юнона» (Juno) во время пролета Ио 3 февраля 2024 года.

Сравнив новые фотографии с изображениями той же области к югу от экватора Ио, полученными в ноябре 1997 года с помощью аппарата «Галилео», ученые пришли к выводу, что ранее в этом регионе не было никаких вулканических образований.

Сравнение данных «Юноны» с изображениями того же района, полученными космическим аппаратом Galileo, в ноябре 1997 года (вставка в оттенках серого) / © NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS / Europlanet

На изображении, сделанном камерами зонда «Юнона», видна область на восточной стороне вулкана, окрашенная в красный цвет. Предположительно, это сера, которая сначала была выброшена в космос, а затем опустилась обратно на поверхность Ио.

На западе два темных потока лавы тянутся примерно на 100 километров в длину и окружены двумя круглыми серыми отложениями.

Сравнение данных «Юноны» с изображениями того же района, полученными космическим аппаратом Galileo, в ноябре 1997 года (вставка в оттенках серого) / © NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS / Europlanet

Во время трех полетов в 2023-2024 годах «Юнона» зафиксировала девять шлейфов, связанных с активными вулканическими образованиями на луне Юпитера, а также другие изменения, такие как новые потоки лавы.