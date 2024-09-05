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Экс-соучредитель OpenAI привлек миллиард долларов на создание безопасного и мощного ИИ

Разработчик «безопасного суперинтеллекта» — компания Safe Superintelligence Inc., учредителем которой стал бывший главный научный сотрудник OpenAI Илья Суцкевер — привлекла один миллиард долларов США на создание безопасной и мощной системы искусственного интеллекта. Инвесторами стали NFDG, a16z, Sequoia, DST Global и SV Angel.

Илья Суцкевер, сооснователь и главный научный сотрудник OpenAI / © Jack Guez / AFP / Getty Images

Суцкевер представил Safe Superintelligence в июне 2024 года, вскоре после ухода из OpenAI. Целью стала разработка мощной системы ИИ в рамках чисто исследовательской организации, которая не собирается продавать продукты или услуги в ближайшем будущем. Этот подход отличает Safe Superintelligence от таких компаний, как OpenAI и Anthropic, которые предлагают технологию ИИ для потребителей и предприятий.

К Суцкеверу присоединились бывший исследователь OpenAI Дэниел Леви и бывший руководитель ИИ в Apple Дэниел Гросс.