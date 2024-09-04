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Николай Головин
Николай Головин
17 минут назад
Рейтинг: +197
Посты: 439

«Хаббл» получил изображение спиральной  галактики с гигантской черной дырой

Астрономы Европейского космического агентства опубликовали новое изображение спиральной галактики IC 4709, которая расположена на расстоянии 240 миллионов световых лет от Земли, в созвездии Телескоп Южного полушария неба. Снимок сделала автоматическая орбитальная обсерватория «Хаббл».

Сообщество
# галактики
# космос
# Хаббл
Новое изображение спиральной галактики IC 4709 / © ESA / Hubble & NASA, M. Koss, A, Barth
Новое изображение спиральной галактики IC 4709 / © ESA / Hubble & NASA, M. Koss, A, Barth

Закрученный спиралью диск галактики наполнен звездами и пылевыми полосами, прекрасно виден на снимке телескопа, как и окружающее его слабое гало. Если бы ядро ​​IC 4709 было заполнено только звездами, оно бы не было столь ярким. Однако там расположена гигантская черная дыра, масса которой в 65 миллионов раз превышает массу Солнца.

Газопылевой диск вращается по спирали вокруг черной дыры и постепенно попадает в нее, при этом газ нагревается при вращении и достигает высоких температур, выдавая огромное количество электромагнитного излучения: от инфракрасного до видимого, ультрафиолетового и далее — включая рентгеновские лучи.

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Археологи нашли могилу волшебника МерлинаАрхеологи нашли могилу волшебника Мерлина

Иван Колупаев
8 часов назад
Max, ну хорошо, а могила (мощи) Ильи из Мурома? тоже для "чудаков и туристас" или это другое? 😉 Твен так-то много чего написал - у него и бог выглядит

Археологи нашли могилу волшебника МерлинаАрхеологи нашли могилу волшебника Мерлина

Max Power
9 часов назад
Для меня лично Мерлин навсегда в образе придурка, созданного Марком Твеном) в чем польза его могилы? Паломничество чудаков и туристос организовать

Археологи нашли могилу волшебника МерлинаАрхеологи нашли могилу волшебника Мерлина

Vlad Ok
9 часов назад
Говард, вот так и побираемся которую сотню лет... то варягов на царство то древних хохлов то заманить калачом какого нить иностранца )))

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