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«Хаббл» получил изображение спиральной галактики с гигантской черной дырой
Астрономы Европейского космического агентства опубликовали новое изображение спиральной галактики IC 4709, которая расположена на расстоянии 240 миллионов световых лет от Земли, в созвездии Телескоп Южного полушария неба. Снимок сделала автоматическая орбитальная обсерватория «Хаббл».
Закрученный спиралью диск галактики наполнен звездами и пылевыми полосами, прекрасно виден на снимке телескопа, как и окружающее его слабое гало. Если бы ядро IC 4709 было заполнено только звездами, оно бы не было столь ярким. Однако там расположена гигантская черная дыра, масса которой в 65 миллионов раз превышает массу Солнца.
Газопылевой диск вращается по спирали вокруг черной дыры и постепенно попадает в нее, при этом газ нагревается при вращении и достигает высоких температур, выдавая огромное количество электромагнитного излучения: от инфракрасного до видимого, ультрафиолетового и далее — включая рентгеновские лучи.
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