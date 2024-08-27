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Павла Дурова выдвинули на Нобелевскую премию мира
Предпринимателя и основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, арестованного несколько дней назад во Франции, выдвинули на Нобелевскую премию мира.
Об этом заявил ректор Евразийского международного университета Константин Клименко. Он отметил, что официально обратился в Нобелевский комитет с предложением присудить Павлу Дурову премию. Согласно завещанию Альфреда Нобеля, ее достоин тот, «кто внесет весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив».
«Он является лидером эры новых цифровых технологий. По-моему, Дуров достоин Нобелевской премии. Поэтому я направил официальное представление в Нобелевский комитет о присуждении Павлу Дурову Нобелевской премии. Это представление уже поддержали представители ряда университетов и общественных организаций из стран Азии и Африки», — написал Клименко в своем Telegram-канале.
Дурова — гражданина России, Франции, Объединенных Арабских Эмиратов и государства Сент-Китс и Невис в восточной части Карибского моря — задержали 24 августа во французском аэропорту Ле-Бурже. Сейчас он находится в миграционной тюрьме.
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