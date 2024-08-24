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NASA остановило сборку лунной ракеты

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США решило отложить сборку сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS), предназначенной для лунной миссии программы «Артемида». Дело в том, что инженеры продолжают изучать готовность теплозащитного экрана космического корабля Orion.

Космический корабль Orion миссии «Артемида II» / © NASA

Теплозащитный экран, установленный в основании командного отсека корабля Orion, должен принять на себя основной удар горячих потоков при входе в атмосферу Земли в конце 10-дневной экспедиции. Во время беспилотного испытательного полета «Артемида I» в 2022 году эта часть конструкции выдержала перегрев при возвращении на нашу планету, когда температура достигла 2760 градусов Цельсия. Однако корабль потерял часть обшивки теплозащитного экрана.

Поэтому NASA начало внутренние и независимые расследования для изучения проблемы с теплозащитным экраном.

«Мы пока не приняли никаких официальных решений о дальнейших действиях, поскольку все еще проводим анализ», — сообщила заместитель администратора NASA по разработке исследовательских систем Кэтрин Кернер.

Возможное решение проблемы теплозащитного экрана включает изменение траектории космического корабля при входе в атмосферу или внесение изменений в сам экран. Последний вариант потребует частичной разборки корабля Orion, что в лучшем случае отложит дату запуска с сентября 2025-го до 2027 года. Самый простой вариант — ничего не делать и запустить миссию «Артемида II» как есть.