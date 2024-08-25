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Blue Origin столкнулась с «неудачами» при разработке ракеты New Glenn
По информации Bloomberg, на заводе американской частной компании Blue Origin произошли инциденты во время испытаний компонентов новой ракеты New Glenn. Она должна составить конкуренцию Falcon 9 от SpaceX и помочь вывести на орбиту спутниковую группировку Project Kuiper компании Amazon.
Согласно отчету, верхняя часть одного из центральных топливных баков повредилась при перемещении в ангар для хранения. Еще один топливный бак вышел из строя в результате взрыва во время стресс-теста. Источник информагентства сообщил, что ни в одном из инцидентов никто не пострадал, однако неизвестно, когда они случились.
Несмотря на проблемы, Blue Origin надеется успеть подготовить New Glenn к марсианской миссии EscaPADE по заданию NASA. Запуск намечен на осень 2024 года, цель — отправить два аппарата к Красной планете.
Напомним, что создание и ввод в эксплуатацию New Glenn отстает от графика на целых четыре года.
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