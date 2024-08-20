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Rocket Lab построила самые бюджетные аппараты для исследования Марса

Два космических 520-килограммовых аппарата, созданных компанией Rocket Lab совместно с Лабораторией космических наук Калифорнийского университета в Беркли, прибыли во Флориду для запуска к Марсу. Старт должен состоятся не раньше октября, во время первого полета ракеты New Glenn компании Blue Origin.

Два космических аппарата, созданные компанией Rocket Lab совместно с Лабораторией космических наук Калифорнийского университета в Беркли в рамках миссии ESCAPADE / © Rocket Lab

Компания новозеландского инженера Питера Бека Rocket Lab, известная в первую очередь ракетой Electron, во время миссии к Красной планете может показать себя как потенциального производителя недорогих космических аппаратов для исследования дальнего космоса.

Дело в том, что путешествия к Марсу традиционно дороги: миссии 2005 и 2013 годов обошлись NASA более чем в 0,5 миллиарда долларов каждая, тогда как экспедиция ESCAPADE, целью которой станет исследование взаимодействия солнечного ветра с атмосферой Красной планеты, стоит всего 55 миллионов долларов (без учета расходов на запуск).

Путешествие двух космических аппаратов — их назвали Blue и Gold, в честь цветов Калифорнийского университета в Беркли — предусматривает 11-месячный полет на расстояние 370 миллионов километров до Красной планеты.