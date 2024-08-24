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Камера темной энергии получила изображение двойника Млечного Пути

Астрономы, работающие в Межамериканской обсерватории Серро-Тололо в Чили, опубликовали новое изображение галактики NGC 6744, которая очень похожа на наш Млечный Путь. Она расположена на расстоянии приблизительно 31 миллиона световых лет от Земли, по направлению к созвездию Павлина. Снимок получили с помощью Камеры темной энергии (DECam) телескопа имени Виктора Бланко.

Галактика NGC 6744 / © Dark Energy Survey / DOE / FNAL / DECam / CTIO / NOIRLab / NSF/ AURA

Новое изображение позволяет во всех подробностях рассмотреть ядро и раскинувшиеся спиральные рукава NGC 6744, усыпанные значительным количеством звездных скоплений. NGC 6744 простирается на 175 тысяч световых лет, что немного больше диаметра диска Млечного Пути, но по своему типу эти галактики очень схожи.

На изображении двойника Млечного Пути, справа внизу от NGC 6744, в конце спирального рукава можно заметить тусклое пятно — галактику-компаньона, известную как NGC 6744A. Это обстоятельство еще больше сближает NGC 6744 с Млечным Путем, у которого тоже есть галактика-компаньон — Большое Магелланово Облако.