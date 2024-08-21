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В Испании умерла самая старая женщина на Земле

Самая старая жительница планеты, испанка Мария Браньяс Морера, родившаяся в США 4 марта 1907 года и пережившая две пандемии и две мировые войны, скончалась в возрасте 117 лет и 168 дней в доме престарелых. Женщина умерла во сне.

Мария Браньяс Морера / © Residencia Santa Maria del Tura de Olot / Reuters

В январе 2023 года Книга рекордов Гиннесса официально признала Браньяс старейшим человеком на Земле после смерти французской монахини Люсиль Рандон в возрасте 118 лет.

Браньяс считала, что ее долголетие обусловлено «спокойствием, размеренностью жизни, хорошими отношениями с членами семьи и друзьями, общением с природой, эмоциональной стабильностью, отсутствием забот, позитивным мышлением и стремлением держаться подальше от плохих людей».

Теперь после смерти Мореры старейшим человеком в мире стала 116-летняя жительница Японии Томико Итоока.