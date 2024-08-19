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«Роскосмосу» следует отправиться своим путем в лунной гонке
Научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый во время интервью «РИА Новости» заявил, что России в новой лунной гонке стоит не «бежать за толпой» к Южному полюсу, а выбрать свою нишу, которой может стать исследование Северного полюса естественного спутника Земли.
По мнению ученого, России было бы правильно поставить во главу угла исследование Северного полюса Селены, так как к моменту полета автоматизированной станции «Луна-27», который запланирован на 2028 год, на Южном полюсе соберется много аппаратов различных стран — Индии, Китая и США.
Ранее ученые предлагали «Роскосмосу» оправить две станции «Луна-27» под шифрами «а» и «б» на Южный и Северный полюса Луны, однако, возможно, что на две станции просто не будут выделены средства.
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Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.
В конце протерозоя Землю охватило масштабное оледенение. Считается, что оно сыграло ключевую роль в переработке ландшафтов и ускорении эволюции видов. Однако многие детали неясны. В новой работе европейские ученые датировали комплекс горных пород в Шотландии и Ирландии, сохранивший наиболее полную картину того периода.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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