Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

«Роскосмосу» следует отправиться своим путем в лунной гонке

Научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый во время интервью «РИА Новости» заявил, что России в новой лунной гонке стоит не «бежать за толпой» к Южному полюсу, а выбрать свою нишу, которой может стать исследование Северного полюса естественного спутника Земли.

Проект космического аппарата «Луна-27» / © АО «НПО Лавочкина»

По мнению ученого, России было бы правильно поставить во главу угла исследование Северного полюса Селены, так как к моменту полета автоматизированной станции «Луна-27», который запланирован на 2028 год, на Южном полюсе соберется много аппаратов различных стран — Индии, Китая и США.

Ранее ученые предлагали «Роскосмосу» оправить две станции «Луна-27» под шифрами «а» и «б» на Южный и Северный полюса Луны, однако, возможно, что на две станции просто не будут выделены средства.