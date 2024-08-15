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Хокинг был бы рад: новый мозговой имплантат позволил человеку с БАС снова «говорить»

Исследователи имплантировали новый интерфейс «мозг-компьютер» (BCI), разработанный в Медицинском центре Калифорнийского университета в Дэвисе (США) в голову мужчины с тяжелым нарушением речи из-за бокового амиотрофического склероза (БАС).

Пациент впервые пробует говорить с помощью интерфейс «мозг-компьютер» / © UC Regents

Спустя всего несколько минут после активации системы пациент смог произнести любую фразу, которую его просили сказать исследователи.

Новый мозговой имплантат преобразует сигналы мозга в речь с точностью до 97%, что представляет собой самую точную систему перевода на данный момент.

Новая технология разрабатывается для людей, которые не могут говорить из-за паралича или неврологических заболеваний, таких как БАС. Она способна интерпретировать сигналы мозга, когда пользователь пытается говорить, и превращать их в текст, который «произносится» вслух компьютером.

Боковой амиотрофический склероз (БАС), также известный как болезнь Лу Герига, это прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, которое поражает двигательные нейроны в головном и спинном мозге. Постепенная гибель клеток нервной системы приводит к нарастающей мышечной слабости, которая охватывающей все группы мышц. Человек не может двигаться, говорить, жевать и даже дышать. БАС болели физик Стивен Хокинг, композитор Дмитрий Шостакович, футболист Фернандо Риксен и многие другие. Лекарства от БАС пока не изобретено.