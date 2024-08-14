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Intuitive Machines попытается спасти проект лунохода VIPER
Американская компания Intuitive Machines сообщила, что сформирует коалицию организаций, которая возьмет на себя выполнение отмененной миссии NASA по запуску его первого лунохода.
В прошлом месяце Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США сообщило, что отменило программу своего первого лунохода под названием VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) из-за проблем с бюджетом, хотя на тот момент за создание ровера уже заплатили почти полмиллиарда долларов.
Эта новость ошеломила многих специалистов. Ученые написали открытое письмо в конгресс США с требованием, чтобы законодатели отклонили «беспрецедентную и непростительную» отмену миссии NASA.
Пока конгресс разбирается с космическим агентством и деньгами, сооснователь Intuitive Machines Стив Альтемус сообщил, что уже работает с различными компаниями, университетами и международными партнерами, чтобы спасти проект лунохода.
Intuitive Machines планирует задействовать свой посадочный модуль Nova-D, который все еще находится в разработке, для доставки 500-килограммового VIPER на поверхность Луны.
NASA должно дать окончательный ответ о судьбе лунохода в начале сентября. Сейчас специалисты изучают возможности международного сотрудничества в рамках проекта первого лунохода Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США.
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