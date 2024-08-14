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Николай Головин
Николай Головин
4 минуты назад
Рейтинг: +196
Посты: 422

Intuitive Machines попытается спасти проект лунохода VIPER

Американская компания Intuitive Machines сообщила, что сформирует коалицию организаций, которая возьмет на себя выполнение отмененной миссии NASA по запуску его первого лунохода.

Сообщество
# Intuitive Machines
# космос
# Луна
Луноход VIPER / © NASA / Helen Arase Vargas
Луноход VIPER / © NASA / Helen Arase Vargas

В прошлом месяце Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США сообщило, что отменило программу своего первого лунохода под названием VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) из-за проблем с бюджетом, хотя на тот момент за создание ровера уже заплатили почти полмиллиарда долларов.

Эта новость ошеломила многих специалистов. Ученые написали открытое письмо в конгресс США с требованием, чтобы законодатели отклонили «беспрецедентную и непростительную» отмену миссии NASA. 

Пока конгресс разбирается с космическим агентством и деньгами, сооснователь Intuitive Machines Стив Альтемус сообщил, что уже работает с различными компаниями, университетами и международными партнерами, чтобы спасти проект лунохода.

Intuitive Machines планирует задействовать свой посадочный модуль Nova-D, который все еще находится в разработке, для доставки 500-килограммового VIPER на поверхность Луны.

NASA должно дать окончательный ответ о судьбе лунохода в начале сентября. Сейчас специалисты изучают возможности международного сотрудничества в рамках проекта первого лунохода Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

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