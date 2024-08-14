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Ученые открыли новый вид вымерших животных, похожих на современных моржей
Команда палеонтологов под руководством доктора Матье Буавиля из Университета Цукубы (Япония) обнаружила останки вымершего животного из рода Ontocetus в отложениях нижнего плейстоцена в Северной Атлантике.
Новый вид, названный Ontocetus posti, демонстрирует удивительное сходство с современными моржами (Odobenus rosmarus), что представляет собой пример конвергентной эволюции. При ней схожие признаки наблюдаются у разных созданий, обитающих в одинаковых условиях.
Окаменелые останки Ontocetus posti нашли в Норвиче (Великобритания) и Антверпене (Бельгия). Первоначально считалось, что они принадлежат другому виду — Ontocetus emmonsi. Однако детальный анализ челюстей помог выявить уникальное сочетание признаков, которые позволили выделить новый вид.
Ontocetus posti отнесли к группе млекопитающих, появившихся примерно пять миллионов лет назад на побережье Тихого океана в Северной Америке и впоследствии распространившихся в другие регионы.
Последовавшее за тем глобальное похолодание, начавшееся в позднем плиоцене, оказало существенное влияние на жизнь морских обитателей и стало причиной вымирания Ontocetus posti в раннем плейстоцене.
Новое открытие проливает свет на эволюционную историю моржей, подчеркивая, как изменения окружающей среды привели к адаптации и выживанию морских млекопитающих.
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