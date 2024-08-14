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«Роскосмос» показал, как будет выглядеть свободнолетающий коммерческий модуль РОС

Макет коммерческого модуля РОС / © Илья Врубель

Показанный на выставке макет с двумя обзорными иллюминаторами это лишь один из трех вариантов модуля. В зависимости от нужд заказчика на модуле можно установить телескоп или роботизированную руку.

Макет коммерческого модуля РОС / © «Роскосмос»

На сегодняшний день известны предварительные характеристики коммерческого отсека будущей станции. Модуль будет достигать 14,6 метра в длину и иметь около четырех метров в диаметре. Его масса составит свыше 20 тонн, а максимальный объем — 79 кубометров.