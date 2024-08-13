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Китай построил гигантскую морскую нефтегазовую платформу
Государственные СМИ Китайской народной республики 12 августа сообщили, что инженеры завершили строительство крупной морской нефтегазовой платформы, предназначенной для Персидского залива.
Новая платформа сможет добывать 24 миллиона тонн нефти и 7,4 миллиарда кубометров газа в год с месторождения Марджан в Саудовской Аравии.
Ее строительство заняло три года, что не удивительно, так как платформа имеет высоту 24-этажного здания, весит более 17 000 тонн, а ее площадь сравнима с площадью 15 баскетбольных площадок и составляет примерно 6300 квадратных метров.
Платформа, построенная в восточном порту Циндао, будет доставлена на месторождение Марджан в Персидском заливе в конце августа.
Нефтяное месторождение Марджан находится у восточного побережья Саудовской Аравии, принадлежит и эксплуатируется государственной нефтегазовой компанией Saudi Aramco.
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