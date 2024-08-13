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Китай построил гигантскую морскую нефтегазовую платформу

Платформа в порту Циндао / © CCTV

Новая платформа сможет добывать 24 миллиона тонн нефти и 7,4 миллиарда кубометров газа в год с месторождения Марджан в Саудовской Аравии.

Ее строительство заняло три года, что не удивительно, так как платформа имеет высоту 24-этажного здания, весит более 17 000 тонн, а ее площадь сравнима с площадью 15 баскетбольных площадок и составляет примерно 6300 квадратных метров.

Платформа, построенная в восточном порту Циндао, будет доставлена на месторождение Марджан в Персидском заливе в конце августа.

Нефтяное месторождение Марджан находится у восточного побережья Саудовской Аравии, принадлежит и эксплуатируется государственной нефтегазовой компанией Saudi Aramco.