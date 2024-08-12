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В Китае испытали крупнейший коммерческий беспилотный самолет

Информационное агентство Синьхуа сообщило, что большой китайский двухмоторный беспилотный транспортный самолет совершил первый полет.

В Китае испытали крупнейший коммерческий беспилотник / © CGTN

Испытательный полет выполнили из аэропорта Фэнмин в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Он длился около 20 минут, все системы работали нормально.

© CGTN

Самолет разработала и построила компания Sichuan Tengden Sci-tech Innovation Co, Ltd. Размах крыльев составляет 16,1 метра, высота — 4,6 метра, объем грузового пространства — 12 кубических метров, а коммерческая грузоподъемность — две тонны.