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Олег Гончар
Олег Гончар
17 минут назад
Рейтинг: +609
Посты: 1583

В Китае испытали крупнейший коммерческий беспилотный самолет 

Информационное агентство Синьхуа сообщило, что большой китайский двухмоторный беспилотный транспортный самолет совершил первый полет.

Сообщество
# авиация
# беспилотники
# Китай
В Китае испытали крупнейший коммерческий беспилотник / © CGTN 
В Китае испытали крупнейший коммерческий беспилотник / © CGTN 

Испытательный полет выполнили из аэропорта Фэнмин в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Он длился около 20 минут, все системы работали нормально.

© CGTN

Самолет разработала и построила компания Sichuan Tengden Sci-tech Innovation Co, Ltd. Размах крыльев составляет 16,1 метра, высота — 4,6 метра, объем грузового пространства — 12 кубических метров, а коммерческая грузоподъемность — две тонны.

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Саудовская Аравия показала, как создают искусственное озеро в сердце пустыниСаудовская Аравия показала, как создают искусственное озеро в сердце пустыни

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Тт Тт
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Тт Тт
6 часов назад
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alexey al
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