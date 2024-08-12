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Опубликованы первые снимки нового стелс-дрона Northrop Grumman с неожиданной особенностью

Пользователь соцсети Х под ником Task_Force23 сделал первые снимки полуавтономного беспилотника-невидимки компании Northrop Grumman под названием Model 437.

Прототип беспилотника Model 437 / © Task_Force23

Фотографии были сделаны в аэропорту Мохаве в Калифорнии (США), где находится конструкторская фирма Scaled Composites (подразделение Northrop Grumman), которая занимается созданием малозаметного прототипа Model 437.

Прототип беспилотника Model 437 / © Task_Force23

Прототип небольшого тактического самолета выглядит впечатляюще и полностью соответствует концептам, которые появлялись ранее, за исключением одной важной детали — он оснащен кабиной для пилота.

Концепт Model 437 / © Northrop Grumman

Ожидается, что Model 437 сможет развивать скорость до М=0,8 (959 километров в час), иметь дальность полета около 5500 километров и нести полезную нагрузку массой 1814 килограмм.