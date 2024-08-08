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Mk-II Aurora может стать первым летательным аппаратом, который будет подниматься выше линии Кармана дважды в день

Космическая транспортная компания Dawn Aerospace из Новой Зеландии сообщила, что ее беспилотный самолет с ракетным двигателем достиг новых высот во время последних испытаний.

Ракетоплан Mk-II Aurora / © Dawn Aerospace

Во время серии полетов, которые состоялись в конце июля, ракетоплан Mk-II Aurora достиг скорости 1127 километров в час и высоты 15 240 метров, что втрое превышает его предыдущие результаты. В сентябре ракетоплан должен выполнить сверхзвуковой полет, но и это не все.

«К концу 2025 года мы хотим подниматься быстрее F-15, летать выше МиГ-25, быстрее SR-71 и стать первым летательным аппаратом, который поднимется выше линии Кармана (100 километров) дважды за день. Некоторые из этих рекордов держатся более 50 лет», — сообщила пресс-служба компании.

© Dawn Aerospace