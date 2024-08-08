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Mk-II Aurora может стать первым летательным аппаратом, который будет подниматься выше линии Кармана дважды в день
Космическая транспортная компания Dawn Aerospace из Новой Зеландии сообщила, что ее беспилотный самолет с ракетным двигателем достиг новых высот во время последних испытаний.
Во время серии полетов, которые состоялись в конце июля, ракетоплан Mk-II Aurora достиг скорости 1127 километров в час и высоты 15 240 метров, что втрое превышает его предыдущие результаты. В сентябре ракетоплан должен выполнить сверхзвуковой полет, но и это не все.
«К концу 2025 года мы хотим подниматься быстрее F-15, летать выше МиГ-25, быстрее SR-71 и стать первым летательным аппаратом, который поднимется выше линии Кармана (100 километров) дважды за день. Некоторые из этих рекордов держатся более 50 лет», — сообщила пресс-служба компании.
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Ученые выяснили, что голый землекоп — подземный грызун, живущий до 40 лет, — утратил ряд функциональных генов CD1. Гены семейства CD1 у млекопитающих отвечают за синтез белков, участвующих в защите организма от инфекционных заболеваний. Полученные данные указывают на то, что иммунная система голого землекопа значительно перестроилась и использует другие — CD1-независимые —молекулярные механизмы.
В психологии глубоко укоренилось предположение о том, что люди не любят прилагать умственные усилия и предпочтут скорее физическую боль. Хотя руководители и педагоги могут не согласиться с этой гипотезой, авторы нового метаанализа нашли ей подтверждение.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
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