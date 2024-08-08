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Морские львы помогли составить карту океанского дна площадью 5000 квадратных километров

В декабре 2022 года и августе 2023-го ученые установили миниатюрные камеры и GPS-трекеры на восьми самках морских львов, которые живут в двух колониях на острове Олив и в заливе Сил в Южной Австралии.

Самка морского льва / © Depositphotos

Согласно исследованию сотрудников Университета Южной Австралии, опубликованному в журнале Frontiers in Marine Science, восемь животных отсняли 89 часов видеоматериала. Так они показали ученым, что находится глубоко под поверхностью океана, и помогли составить карту их среды обитания площадью 5000 квадратных километров.

Видеозаписи позволили получить больше информации как о самом Мировом океане, так и о морских животных, находящихся под угрозой исчезновения или уже быстро исчезающих.

Исследователь прикрепляет камеру к морскому льву в Южной Австралии / © Roger Kirkwood

Морские львы отдыхают на берегу / © Nathan Angelakis