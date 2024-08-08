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Морские львы помогли составить карту океанского дна площадью 5000 квадратных километров
В декабре 2022 года и августе 2023-го ученые установили миниатюрные камеры и GPS-трекеры на восьми самках морских львов, которые живут в двух колониях на острове Олив и в заливе Сил в Южной Австралии.
Согласно исследованию сотрудников Университета Южной Австралии, опубликованному в журнале Frontiers in Marine Science, восемь животных отсняли 89 часов видеоматериала. Так они показали ученым, что находится глубоко под поверхностью океана, и помогли составить карту их среды обитания площадью 5000 квадратных километров.
Видеозаписи позволили получить больше информации как о самом Мировом океане, так и о морских животных, находящихся под угрозой исчезновения или уже быстро исчезающих.
Ученые выяснили, что голый землекоп — подземный грызун, живущий до 40 лет, — утратил ряд функциональных генов CD1. Гены семейства CD1 у млекопитающих отвечают за синтез белков, участвующих в защите организма от инфекционных заболеваний. Полученные данные указывают на то, что иммунная система голого землекопа значительно перестроилась и использует другие — CD1-независимые —молекулярные механизмы.
В психологии глубоко укоренилось предположение о том, что люди не любят прилагать умственные усилия и предпочтут скорее физическую боль. Хотя руководители и педагоги могут не согласиться с этой гипотезой, авторы нового метаанализа нашли ей подтверждение.
«Роскосмос» назвал создание российского аналога Falcon 9 «тактической перспективой космической отрасли на 30 лет»
Новое интервью первого заместителя генерального директора «Роскосмоса» содержит ряд достаточно необычных тезисов. Среди них — оценка реализации ракеты «Амур-СПГ» как перспективы всей отечественной космической отрасли до 2054 года. По своим параметрам эта ракета близка к Falcon 9, которую сама компания SpaceX уже считает устаревающей.
Со времен Чарлза Дарвина биологов крайне беспокоил кембрийский взрыв биоразнообразия: получалось, что множество сложных организмов почти одномоментно возникли из очень простых. Это казалось противоречащим естественному отбору. В новой научной работе ученые показали сходные события за полтора миллиарда лет до кембрийского взрыва.
Ученые выяснили, что голый землекоп — подземный грызун, живущий до 40 лет, — утратил ряд функциональных генов CD1. Гены семейства CD1 у млекопитающих отвечают за синтез белков, участвующих в защите организма от инфекционных заболеваний. Полученные данные указывают на то, что иммунная система голого землекопа значительно перестроилась и использует другие — CD1-независимые —молекулярные механизмы.
«Роскосмос» назвал создание российского аналога Falcon 9 «тактической перспективой космической отрасли на 30 лет»
Новое интервью первого заместителя генерального директора «Роскосмоса» содержит ряд достаточно необычных тезисов. Среди них — оценка реализации ракеты «Амур-СПГ» как перспективы всей отечественной космической отрасли до 2054 года. По своим параметрам эта ракета близка к Falcon 9, которую сама компания SpaceX уже считает устаревающей.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.
Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.
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