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Китай построит новый центр по производству мозговых чипов

Ведущий китайский университет создал исследовательский центр по разработке и изучению технологии интерфейса мозг — компьютер (BCI). Она предоставит людям возможность мысленно управлять внешними устройствами, такими как компьютеры, смартфоны или роботизированные конечности.

Университет Фудань / © Getty Images

Строительство объекта стоимостью 56 миллионов долларов США (47,7 миллиарда рублей по курсу) в Фуданьском университете связано с желанием Китая продолжает развивать прорывные технологии в условиях гонки за технологическое превосходство с Соединенными Штатами, давним лидером в области исследований BCI.

Ожидается, что новый исследовательский центр нейромодуляции и BCI при университете будет способствовать внедрению инновационных технологий, обладающих революционным потенциалом в медицинской отрасли, таких как восстановление зрения у слепых и мобильности у парализованных пациентов.

США уже много лет лидируют в области технологии BCI благодаря значительному вкладу в исследования Калифорнийского университета, Беркли и Массачусетского технологического института.

По мере того как Китай пытается сократить этот разрыв, количество научных работ на тему BCI резко возросло. Согласно статье, опубликованной в журнале Brain Informatics, число публикаций BCI в Китае с 2019 года превысило аналогичный показатель по Штатам, который за этот период начал сокращаться.