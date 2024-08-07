  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
11 минут назад
Рейтинг: +607
Посты: 1577

Китай построит новый центр по производству мозговых чипов

Ведущий китайский университет создал исследовательский центр по разработке и изучению технологии интерфейса мозг — компьютер (BCI). Она предоставит людям возможность мысленно управлять внешними устройствами, такими как компьютеры, смартфоны или роботизированные конечности.

Сообщество
# Китай
# технологии
Университет Фудань / © Getty Images
Университет Фудань / © Getty Images

Строительство объекта стоимостью 56 миллионов долларов США (47,7 миллиарда рублей по курсу) в Фуданьском университете связано с желанием Китая продолжает развивать прорывные технологии в условиях гонки за технологическое превосходство с Соединенными Штатами, давним лидером в области исследований BCI.

Ожидается, что новый исследовательский центр нейромодуляции и BCI при университете будет способствовать внедрению инновационных технологий, обладающих революционным потенциалом в медицинской отрасли, таких как восстановление зрения у слепых и мобильности у парализованных пациентов.

США уже много лет лидируют в области технологии BCI благодаря значительному вкладу в исследования Калифорнийского университета, Беркли и Массачусетского технологического института.

По мере того как Китай пытается сократить этот разрыв, количество научных работ на тему BCI резко возросло. Согласно статье, опубликованной в журнале Brain Informatics, число публикаций BCI в Китае с 2019 года превысило аналогичный показатель по Штатам, который за этот период начал сокращаться.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
07 Авг
Бесплатно
Загадки звучащей речи: исследования и обработка аудиовизуального сигнала
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
07 Авг
500
Лингвистика как наука всех наук
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
08 Авг
Бесплатно
Крупные хищники Московского зоопарка
Московский зоопарк
Москва
Лекция
08 Авг
Бесплатно
Мозг и космос: что меняется в голове у космонавта на МКС
Нейрокампус
Онлайн
Лекция
08 Авг
Бесплатно
Перспективы применения высокотемпературных сверхпроводников в магнитных системах ускорителей заряженных частиц
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
08 Авг
500
Лабиринт Минотавра: новые открытия, новые загадки
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
09 Авг
Бесплатно
Мифы о Николае I
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Санкт-Петербург
Лекция
09 Авг
500
Франц Фанон. Практики использования языка в (пост)колониальную эпоху
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
09 Авг
Бесплатно
Треугольник Полинезии: гавайская культура
Российская государственная библиотека
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 20:21
Александр Березин

«Роскосмос» назвал создание российского аналога Falcon 9 «тактической перспективой космической отрасли на 30 лет»

Новое интервью первого заместителя генерального директора «Роскосмоса» содержит ряд достаточно необычных тезисов. Среди них — оценка реализации ракеты «Амур-СПГ» как перспективы всей отечественной космической отрасли до 2054 года. По своим параметрам эта ракета близка к Falcon 9, которую сама компания SpaceX уже считает устаревающей.

Космонавтика
# Амур-СПГ
# космос
# Роскосмос
# Россия
Позавчера, 14:03
Александр Березин

Сложная жизнь возникла на полтора миллиарда лет раньше, чем считалось, но тут же вымерла

Со времен Чарлза Дарвина биологов крайне беспокоил кембрийский взрыв биоразнообразия: получалось, что множество сложных организмов почти одномоментно возникли из очень простых. Это казалось противоречащим естественному отбору. В новой научной работе ученые показали сходные события за полтора миллиарда лет до кембрийского взрыва.

Биология
# биология
# древняя Земля
# жизнь
# сложная жизнь
Вчера, 20:03
Мария Азарова

Умственные усилия вызвали отвращение у людей

В психологии глубоко укоренилось предположение о том, что люди не любят прилагать умственные усилия и предпочтут скорее физическую боль. Хотя руководители и педагоги могут не согласиться с этой гипотезой, авторы нового метаанализа нашли ей подтверждение.

Антропология
# активность мозга
# головной мозг
# отвращение
# умственная активность
# умственная деятельность
Позавчера, 14:03
Александр Березин

Сложная жизнь возникла на полтора миллиарда лет раньше, чем считалось, но тут же вымерла

Со времен Чарлза Дарвина биологов крайне беспокоил кембрийский взрыв биоразнообразия: получалось, что множество сложных организмов почти одномоментно возникли из очень простых. Это казалось противоречащим естественному отбору. В новой научной работе ученые показали сходные события за полтора миллиарда лет до кембрийского взрыва.

Биология
# биология
# древняя Земля
# жизнь
# сложная жизнь
2 августа
Юлия Трепалина

Фото из выпускных альбомов показали, как привлекательность связана с продолжительностью жизни

Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.

Антропология
# внешность
# красота
# привлекательность
# продолжительность жизни
# риск смерти
# смертность
2 августа
Александр Березин

В США начали строительство принципиально нового атомного реактора на расплавленных солях

Проект «Гермес» стал первым нелегководным реактором в США за полвека. От жидкосолевых реакторов других стран его отличает необычная схема с использованием соли только для охлаждения реактора, а не как растворителя для ядерного топлива в активной зоне.

Оружие и техника
# атомная энергетика
# жидкосолевые реакторы
# США
12 июля
Александр Березин

У SpaceX закончилась самая длинная в истории человечества серия безаварийных пусков

Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.

Космонавтика
# Falcon 9
# SpaceX
# Starlink
# космонавтика
# космос
2 августа
Юлия Трепалина

Фото из выпускных альбомов показали, как привлекательность связана с продолжительностью жизни

Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.

Антропология
# внешность
# красота
# привлекательность
# продолжительность жизни
# риск смерти
# смертность
15 июля
Александр Березин

Планетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базы

Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.

Астрономия
# база на Луне
# космос
# лавовые трубки
# Луна
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Белорусские инженеры исследовали влияние горячего цинкования на хрупкое разрушение стальных конструкций

    2 часа назад

  2. Спутники Starlink с антеннами для сотовой связи снова расстроили астрономов

    2 часа назад

  3. В Перми разработают технологию получения ароматов розы и земляники из пенопласта

    2 часа назад

  4. СМИ пишут, что Гитлер планировал нанести атомный удар по СССР уже в июне 1945 года. Поясняем, почему это не так

    2 часа назад
Выбор редакции

США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?

4 августа

Последние комментарии

Иван Колупаев
46 минут назад
Дмитрий, главное в этой теме отсутствие самой атомной бомбы у немцев. Гитлер мог желать, мечтать или даже требовать применения ядерной бомбы, но

СМИ пишут, что Гитлер планировал нанести атомный удар по СССР уже в июне 1945 года. Поясняем, почему это не такСМИ пишут, что Гитлер планировал нанести атомный удар по СССР уже в июне 1945 года. Поясняем, почему это не так

Александр Березин
58 минут назад
Дмитрий, "Какое-то у меня кардинальное отличие в базовой логике с автором статьи. " Это нормально -- автор же по образованию историк, специализация

СМИ пишут, что Гитлер планировал нанести атомный удар по СССР уже в июне 1945 года. Поясняем, почему это не такСМИ пишут, что Гитлер планировал нанести атомный удар по СССР уже в июне 1945 года. Поясняем, почему это не так

Дмитрий Гнилицкий
1 час назад
Какое-то у меня кардинальное отличие в базовой логике с автором статьи. Полная неадекватность плана не обозначает его отсутствие. ФСБ сделала

СМИ пишут, что Гитлер планировал нанести атомный удар по СССР уже в июне 1945 года. Поясняем, почему это не такСМИ пишут, что Гитлер планировал нанести атомный удар по СССР уже в июне 1945 года. Поясняем, почему это не так

Александр Березин
2 часа назад
Василий, "Александр, и тут тоже неверно: до СВО американские военные не использовали его вообще. Только опыт ВСУ в СВО изменил их сильно

США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?

Александр Березин
2 часа назад
Василий, ">unnecessarily risky design" к которому привел "This approach" -- это одно. А то, о чем я -- это конкретные ошибки, сделанные при проектировании шаттла и никак

США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?

Александр Березин
3 часа назад
Дмитрий, я не навязываю. Я лишь объяснил, почему кроме них некому пока браться. "Южнокорейские пропагандисты породили массу стереотипов

США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?

Дмитрий Kuрueнко
3 часа назад
"Экзопланеты вблизи белых карликов достаточно интересны, поскольку «бывшие звезды» относительно холодные, а значит, могут создать на

Экзопланеты размером с Юпитер могут формироваться из материала умирающих звездЭкзопланеты размером с Юпитер могут формироваться из материала умирающих звезд

MIKHAIL SHARASHOV
3 часа назад
Автор, подскажи что за комплекс гостинец? Гостинцы от бабушки будут продавать/раздавать?

Каким будет стадион на вершине города-небоскреба «Зеркальная линия»?Каким будет стадион на вершине города-небоскреба «Зеркальная линия»?

Дмитрий Kuрueнко
4 часа назад
Александр, странное желание навязать КНДР разработку ядерного двигателя. Южнокорейские пропагандисты породили массу стереотипов связанных с

США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?

Александр Березин
4 часа назад
Kir, "ваше право верить, что Роскосмос эффективнее НАСА." 1. Верят в церкви. Если я что-то пишу, то основываюсь на знании. 2. У меня нет ничего о том,

«Роскосмос» назвал создание российского аналога Falcon 9 «тактической перспективой космической отрасли на 30 лет»«Роскосмос» назвал создание российского аналога Falcon 9 «тактической перспективой космической отрасли на 30 лет»

Василий Парфенов
5 часов назад
Александр, >unnecessarily risky design У нас с тобой явно разный уровень английского. Впрочем, чот доказывать дальше бесполезно

США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?

Василий Парфенов
5 часов назад
Александр, и тут тоже неверно: Проекту старшилда 4 с лишним года, причем название свое он получил в 2021 после прямого финансирования, до этого больше

США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?

Kir Akot
6 часов назад
Александр, ваше право верить, что Роскосмос эффективнее НАСА. Если вы искренне так считаете, то дискутировать видимо тут вообще бессмысленно

«Роскосмос» назвал создание российского аналога Falcon 9 «тактической перспективой космической отрасли на 30 лет»«Роскосмос» назвал создание российского аналога Falcon 9 «тактической перспективой космической отрасли на 30 лет»

Александр Березин
6 часов назад
Василий, "Shuttle was designed without using risk analysis, under the assumption that good engineering would make it very safe. This approach led to an unnecessarily risky design, which directly led to the Shuttle tragedies Первый же абзац,

США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?

Василий Парфенов
6 часов назад
Александр, Shuttle was designed without using risk analysis, under the assumption that good engineering would make it very safe. This approach led to an unnecessarily risky design, which directly led to the Shuttle tragedies Первый же абзац,

США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?

Александр Березин
6 часов назад
Kir, "Александр, изучите вопрос. Эффективность труда там сильно ниже, чем в НАСА." Я изучил вопрос много лет назад. Еще в русском языке нет понятия

«Роскосмос» назвал создание российского аналога Falcon 9 «тактической перспективой космической отрасли на 30 лет»«Роскосмос» назвал создание российского аналога Falcon 9 «тактической перспективой космической отрасли на 30 лет»

Kir Akot
6 часов назад
Александр, изучите вопрос. Эффективность труда там сильно ниже, чем в НАСА. Роскосмос это госкомпания, со всеми присущими ей болячками. От

«Роскосмос» назвал создание российского аналога Falcon 9 «тактической перспективой космической отрасли на 30 лет»«Роскосмос» назвал создание российского аналога Falcon 9 «тактической перспективой космической отрасли на 30 лет»

Александр Березин
6 часов назад
Василий, "Причем он был небезопасно задуман еще на этапе проектирования." Вот этого момента по ссылке нет, как и по любой другой. То, что там про

США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?

Александр Березин
6 часов назад
Vlad, "т.е. нужно читать не "время подлета мини мбр от России до Омерики будет пять минут а потом писец" а "от клятой Омерики до Россиюшки"" Нет, нужно

США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?

Александр Березин
6 часов назад
Vlad, "вместо ста теоретически заявленных Маском для Фалкон-9 (и слава богу в РФ неопубликованных)" Разумеется, в России давно писали про 100 пусков

«Роскосмос» назвал создание российского аналога Falcon 9 «тактической перспективой космической отрасли на 30 лет»«Роскосмос» назвал создание российского аналога Falcon 9 «тактической перспективой космической отрасли на 30 лет»

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно