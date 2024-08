Инженеры предложили установить на Луне столб, который обеспечит астронавтов электроэнергией

Сеть столбов LUNARSABER на поверхности Селены / © Honeybee Robotics

Речь идет о проекте LUNARSABER (Lunar Utility Navigation with Advanced Remote Sensing and Autonomous Beaming for Energy Redistribution). Он будет представлять собой столб из прокатанного листа металла, сгибающегося в развертываемую цилиндрическую структуру, способную выдержать тонну оборудования и служить центральным узлом питания, связи и освещения будущей лунной базы.

По сторонам от столба разместят солнечные панели, которые смогут вырабатывать примерно 100 киловатт энергии, а затем передавать ее другим устройствам либо обеспечивать электроэнергией прожекторы на вершине LUNARSABER для освещения астронавтов и луноходов, позволяя им выполнять свою деятельность независимо от наличия естественного солнечного света. Также LUNARSABER может послужить вышкой связи.

© HoneybeeRoboticsLtd

Сейчас инженеры рассматривают два типа солнечных панелей для LUNARSABER: первый напоминает игрушку йо-йо, вытянутую из верхнего держателя полезной нагрузки столба, второй — традиционные солнечные панели, которые будут отслеживать положение Солнца на лунном небе.