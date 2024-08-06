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Инженеры предложили установить на Луне столб, который обеспечит астронавтов электроэнергией

Специалисты технологической компании Honeybee Robotics, принадлежащей Blue Origin американского предпринимателя Джеффа Безоса, предложили установить на поверхности Луны столб высотой 100 метров. По мысли разработчиков, это поможет претворить в жизнь планы миссии «Артемида».

Сеть столбов LUNARSABER на поверхности Селены / © Honeybee Robotics

Речь идет о проекте LUNARSABER (Lunar Utility Navigation with Advanced Remote Sensing and Autonomous Beaming for Energy Redistribution). Он будет представлять собой столб из прокатанного листа металла, сгибающегося в развертываемую цилиндрическую структуру, способную выдержать тонну оборудования и служить центральным узлом питания, связи и освещения будущей лунной базы.

По сторонам от столба разместят солнечные панели, которые смогут вырабатывать примерно 100 киловатт энергии, а затем передавать ее другим устройствам либо обеспечивать электроэнергией прожекторы на вершине LUNARSABER для освещения астронавтов и луноходов, позволяя им выполнять свою деятельность независимо от наличия естественного солнечного света. Также LUNARSABER может послужить вышкой связи.

© HoneybeeRoboticsLtd

Сейчас инженеры рассматривают два типа солнечных панелей для LUNARSABER: первый напоминает игрушку йо-йо, вытянутую из верхнего держателя полезной нагрузки столба, второй — традиционные солнечные панели, которые будут отслеживать положение Солнца на лунном небе.