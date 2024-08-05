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В Норвегии установили самую большую в мире вертикальную солнечную электростанцию

Специалисты компании Over Easy Solar установили на крыше футбольного стадиона Уллевол (Норвегия) самую крупную в мире солнечную электростанцию с вертикальными панелями. Она имеет пиковую мощность 248 киловатт и в отличие от других солнечных электростанций, на ее установку ушло несколько дней, а не месяцев.

Самая большая в мире вертикальная солнечная электростанция на крыше стадиона Уллевол в Осло / © Over Easy Solar

Вертикальные солнечные батареи в отличие от горизонтальных установить значительно проще. Уменьшив размер панели, компания Over Easy Solar добилась снижения общей массы станции всего до 11 килограммов на квадратный метр, что делает установку удобной на самых разных площадках и даже на крыше футбольного стадиона.

Самая большая в мире вертикальная солнечная электростанция на крыше стадиона Уллевол в Осло / © Over Easy Solar

Новая вертикальная солнечная электростанция состоит из 1242 блоков по 200 ватт каждый, расположенных на площади 2500 квадратных метров. В совокупности они будут генерировать 219 000 киловатт энергии в год.