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В Норвегии установили самую большую в мире вертикальную солнечную электростанцию
Специалисты компании Over Easy Solar установили на крыше футбольного стадиона Уллевол (Норвегия) самую крупную в мире солнечную электростанцию с вертикальными панелями. Она имеет пиковую мощность 248 киловатт и в отличие от других солнечных электростанций, на ее установку ушло несколько дней, а не месяцев.
Вертикальные солнечные батареи в отличие от горизонтальных установить значительно проще. Уменьшив размер панели, компания Over Easy Solar добилась снижения общей массы станции всего до 11 килограммов на квадратный метр, что делает установку удобной на самых разных площадках и даже на крыше футбольного стадиона.
Новая вертикальная солнечная электростанция состоит из 1242 блоков по 200 ватт каждый, расположенных на площади 2500 квадратных метров. В совокупности они будут генерировать 219 000 киловатт энергии в год.
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Проект «Гермес» стал первым нелегководным реактором в США за полвека. От жидкосолевых реакторов других стран его отличает необычная схема с использованием соли только для охлаждения реактора, а не как растворителя для ядерного топлива в активной зоне.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
Белорусские инженеры создали для транспортно-инфраструктурного комплекса uST рельсовый беспилотник — юнибус U4-220, состоящий из нескольких секций и способный перевозить 48 пассажиров.
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Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
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