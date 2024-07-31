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Tesla Cybertruck превратили в карету скорой помощи

Tesla Cybertruck превратили в карету скорой помощи / © EMS / Reddit

Судя по всему, электромобиль был немного модифицирован, как видно на фотографии выше, на него была поставлена светосигнальная громкоговорящая установка.

Как написано на Cybertruck, он был подарен некоммерческой организации, что опять же имеет смысл, учитывая высокую стоимость пикапа (электромобиль продается по цене от 100 000 долларов США), Cybertruck уже используется двумя полицейскими управлениями (в Дубае и США), а теперь и службой неотложной помощи.