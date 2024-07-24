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Столько еще не было: ESA насчитало рекордное количество космического мусора на околоземной орбите

Художественное изображение космического мусора / © ESA / ID&Sense / ONiRiXEL

По данным ESA, число объектов на околоземной орбите достигло рекордных значений: свыше 35 000 объектов диаметром более 10 сантиметров (сюда входят 9100 работающих спутников и 26 000 фрагментов космического мусора). И это еще не все: согласно подсчетам, на орбите находится свыше миллиона фрагментов и обломков диаметром от одного до 10 сантиметров.

Рост количества спутников и фрагментов космического мусора приводит к увеличению числа потенциально опасных сближений на орбите, что, в свою очередь, повышает риски столкновений.