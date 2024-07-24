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Столько еще не было: ESA насчитало рекордное количество космического мусора на околоземной орбите
Специалисты Европейского космического агентства (ESA), которые ведут мониторинг космического мусора, опубликовали новый отчет, посвященный обстановке на околоземной орбите.
По данным ESA, число объектов на околоземной орбите достигло рекордных значений: свыше 35 000 объектов диаметром более 10 сантиметров (сюда входят 9100 работающих спутников и 26 000 фрагментов космического мусора). И это еще не все: согласно подсчетам, на орбите находится свыше миллиона фрагментов и обломков диаметром от одного до 10 сантиметров.
Рост количества спутников и фрагментов космического мусора приводит к увеличению числа потенциально опасных сближений на орбите, что, в свою очередь, повышает риски столкновений.
В НИУ ВШЭ узнали, что у билингвов время ассоциируется с пространством как в первом, так и во втором языке
Международная команда исследователей с участием ученых из НИУ ВШЭ изучила, как люди, владеющие двумя языками (билингвы), ассоциируют время с пространством. Оказалось, что и в первом, и во втором языке они связывают прошлое с левой частью пространства, а будущее — с правой. При этом чем выше уровень владения вторым языком, тем сильнее выражена эта связь.
Существует убеждение, что женщина наиболее привлекательна для мужчин во время овуляции, поскольку в этот период у нее повышается фертильность и тело начинает пахнуть по-особому. Немецкие исследователи доказали, что это миф, предложив мужчинам оценить запах женского тела в разные периоды менструального цикла.
Неандертальцы процветали сотни тысяч лет в очень сложных, меняющихся условиях. Ключ к пониманию их способностей — диета. Важно выяснить, чем и как питалась эта ветвь людей. Установлено, что они охотились на крупных животных, а вот мелкая дичь под вопросом. Чтобы внести ясность, ученые приготовили птицу с использованием кремневых отщепов и углей.
Исследуя глубоководные сообщества в районе Тихого океана, богатом железомарганцевыми конкрециями, ученые из Великобритании неожиданно обнаружили новый источник кислорода. Теперь они опасаются, что разработка этих месторождений может нарушить сложившиеся экосистемы.
В НИУ ВШЭ узнали, что у билингвов время ассоциируется с пространством как в первом, так и во втором языке
Международная команда исследователей с участием ученых из НИУ ВШЭ изучила, как люди, владеющие двумя языками (билингвы), ассоциируют время с пространством. Оказалось, что и в первом, и во втором языке они связывают прошлое с левой частью пространства, а будущее — с правой. При этом чем выше уровень владения вторым языком, тем сильнее выражена эта связь.
Врачи давно знают, что во время каникул и праздников растет число пациентов с нарушениями работы сердца. Причина — в неумеренном пьянстве. Две группы ученых показали, как спиртное вызывает мерцательную аритмию, а также предупредили о рисках для женщин, принимающих гормональную заместительную терапию.
Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.
Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.
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Загадка антивещества
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