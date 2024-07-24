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Tesla увеличила выпуск аккумуляторов 4680, сократив их стоимость

Компания Илона Маска опубликовала обнадеживающие данные о производстве аккумуляторных батарей 4680, которые Tesla впервые представила в 2020 году. Тогда компания утверждала, что элементы питания 4680 значительно сократят стоимость аккумуляторов и одновременно улучшат их производительность.

Робот Optimus складывает аккумуляторы 4680 / © Tesla

Согласно отчету о доходах за второй квартал 2024 года компания Tesla сообщила, что произвела на 50% больше аккумуляторов 4680, чем в первом квартале, и продолжила наблюдать снижение затрат.

Также в июле инженеры приступили к испытаниям аккумуляторов 4680, произведенных «сухим» методом, на прототипе Cybertruck, что должно обеспечить наибольшее снижение затрат на создание батарей 4680. Tesla прогнозирует, что к концу года затраты на производство 4680 будут ниже, чем у самих поставщиков аккумуляторных элементов.

Несмотря на то, что рост объемов более чем на 50% по сравнению с предыдущим кварталом впечатляет, следует помнить, что эти батареи сегодня используются в основном только для Cybertruck, объемы производства которого по-прежнему относительно невелики, хотя Tesla изначально планировала применять ячейки 4680 для создания грузовиков Semi.