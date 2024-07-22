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«Хаббл» получил изображение необычной галактики, напоминающей звездное скопление

Карликовая неправильная галактика NGC 5238 / © ESA / Hubble & NASA, F. Annibali

Галактика NGC 5238 расположена в 14,5 миллиона световых лет от Земли, по направлению к созвездию Гончие Псы. Она имеет необычный вид и скорее напоминает шаровое звездное скопление, нежели классическую галактику. Сложная структура стала предметом многочисленных исследований.

Ученые предполагают, что NGC 5238 могла столкнуться с другой галактикой примерно миллиард лет назад. Приливные искажения формы служат доказательством этого события. Когда две галактики взаимодействовали, их гравитация вызвала искажения в распределении звезд.