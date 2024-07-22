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Николай Головин
Николай Головин
15 минут назад
Рейтинг: +190
Посты: 390

«Хаббл» получил изображение необычной галактики, напоминающей звездное скопление

Астрономы Европейского космического агентства опубликовали новое изображение, полученное телескопом «Хаббл». На нем запечатлена карликовая неправильная галактика NGC 5238.

Сообщество
# галактики
# космос
# Хаббл
Карликовая неправильная галактика NGC 5238 / © ESA / Hubble & NASA, F. Annibali
Карликовая неправильная галактика NGC 5238 / © ESA / Hubble & NASA, F. Annibali

Галактика NGC 5238 расположена в 14,5 миллиона световых лет от Земли, по направлению к созвездию Гончие Псы. Она имеет необычный вид и скорее напоминает шаровое звездное скопление, нежели классическую галактику. Сложная структура стала предметом многочисленных исследований.

Ученые предполагают, что NGC 5238 могла столкнуться с другой галактикой примерно миллиард лет назад. Приливные искажения формы служат доказательством этого события. Когда две галактики взаимодействовали, их гравитация вызвала искажения в распределении звезд.

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