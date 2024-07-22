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«Хаббл» получил изображение необычной галактики, напоминающей звездное скопление
Астрономы Европейского космического агентства опубликовали новое изображение, полученное телескопом «Хаббл». На нем запечатлена карликовая неправильная галактика NGC 5238.
Галактика NGC 5238 расположена в 14,5 миллиона световых лет от Земли, по направлению к созвездию Гончие Псы. Она имеет необычный вид и скорее напоминает шаровое звездное скопление, нежели классическую галактику. Сложная структура стала предметом многочисленных исследований.
Ученые предполагают, что NGC 5238 могла столкнуться с другой галактикой примерно миллиард лет назад. Приливные искажения формы служат доказательством этого события. Когда две галактики взаимодействовали, их гравитация вызвала искажения в распределении звезд.
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Ровно 55 лет назад США высадили людей на Луне. Почему они, а не мы? Это объясняли и неспособностью создать достаточно мощные двигатели для советской лунной ракеты, и ошибками в проектировании ракеты, и нехваткой финансирования. Все эти версии объединяет одно: они резко противоречат документам. Из них складывается совершенно иная картина проигрыша. Так что же на самом деле погубило советскую лунную программу? И отчего последствия этого удара до сих пор так больно бьют по «Роскосмосу»?
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