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В Италии инженеры скрестили пылесос с робособакой для уборки пляжей

Инженеры компании Dynamic Legged Systems Lab представили роботизированную платформу VERO (Vacuum-cleaner Equipped Rоbot), которая предназначена для очистки пляжей от окурков.

Роботизированная платформа VERO / © Dynamic Limbed Systems Lab / Italian Institute of Technology

VERO представляет собой модифицированную китайскую робособаку AlienGo, которая несет на спине пылесос со шлангами, оснащенными специальными насадками, обеспечивающими высокую мощность всасывания. Используя пару камер робот способен обнаруживать окурки на пляже и планировать свой путь таким образом, чтобы пройти по ним, включить пылесос, всосать мусор и продолжить движение без остановки.

© Dynamic Limbed Systems Lab

Первоначальные испытания показали, что VERO может успешно собирать почти 90% окурков.