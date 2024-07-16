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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
5 минут назад
Рейтинг: +388
Посты: 730

Маск планирует создать костюм «Железного человека» после покушения на Трампа

Технологический магнат, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск задумался над разработкой «металлического доспеха» в стиле Железного человека после покушения на Дональда Трампа. Миллиардер также сообщил, что за последние восемь месяцев на его жизнь было совершено два покушения.

Сообщество
# Железный человек
# Илон Маск
# технологии
Железный человек / © Disney
Железный человек / © Disney

«Возможно, пришло время построить летающий металлический доспех», — написал Маск в социальной сети в ответ на сообщение, в котором ему посоветовали «усилить безопасность».

Летающий металлический доспех — это отсылка к персонажу Marvel — Железному человеку, которого в серии фильмов Disney сыграл Роберт Дауни-младший. Актер даже встречался с Маском, чтобы лучше вжиться в роль своего персонажа. 

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Вместо поддержки будущего они его запрещают. Надеюсь таких людей, как Хэ Цзянкуй будет больше.

Власти Китая запретили редактировать геном зародышевой линииВласти Китая запретили редактировать геном зародышевой линии

Alexander Nazarov
1 час назад
А простому обывателю проще и понятней, когда скорость отображается в км/ч.

Самый быстрый объект, когда-либо созданный людьми, готовится побить собственный рекорд Самый быстрый объект, когда-либо созданный людьми, готовится побить собственный рекорд 

daovision
2 часа назад
1.Если они умеют считать деньги, откуда взялся громадный внутренний долг?2. американцы не были на луне целых 6 раз

Почему американский двигатель для лунной гонки F-1, который был самым крутым в свою эпоху, забросили после полетов на Луну, а намного более слабый советский «лунный двигатель» до сих пор выводит наши ракеты в космос?Почему американский двигатель для лунной гонки F-1, который был самым крутым в свою эпоху, забросили после полетов на Луну, а намного более слабый советский «лунный двигатель» до сих пор выводит наши ракеты в космос?

Евгений Тихомиров
2 часа назад
Вячеслав, ну да, идея пещеры - это идея защиты от окружающей среды. Она же проявляется и в небоскрёбах.

Планетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базыПланетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базы

Евгений Тихомиров
2 часа назад
Sergey, Носов действительно правильно предсказал внутреннее строение всех звёзд, планет и спутников. Однако жить в этих полостях нельзя.

Планетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базыПланетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базы

ulogin_facebook_10212809050330562
2 часа назад
В космосе скорости измеряют в км/сек (~192).

Самый быстрый объект, когда-либо созданный людьми, готовится побить собственный рекорд Самый быстрый объект, когда-либо созданный людьми, готовится побить собственный рекорд 

Евгений Тихомиров
2 часа назад
То что на Луне есть лёд, это ничего не изменит, если его расплавить, то он тут же испариться и улетит в космос.

Планетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базыПланетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базы

Вячеслав Вахрамеев
2 часа назад
Пещерный человек...Ничего не изменилось.

Планетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базыПланетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базы

Sergey Grabovoy
6 часов назад
Так об этом Николай Носов ещё в 70-х годах прошлого столетия написал в моей любимой книге детства "Незнайка на Луне".

Планетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базыПланетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базы

Артур Деруа
6 часов назад
Евгений, скорее всего под солдатом будущего ты понимаешь частично-искуственно выведенного (в том числе путём массовой селекции) человека. Но

Власти Китая запретили редактировать геном зародышевой линииВласти Китая запретили редактировать геном зародышевой линии

Евгений Либерт
9 часов назад
Артур, сказать то что хотел?

Власти Китая запретили редактировать геном зародышевой линииВласти Китая запретили редактировать геном зародышевой линии

Артур Деруа
9 часов назад
Евгений, видовое разнообразие (генетический рандом) защищает человеческий социум (а так же общеприродную биосферу) от полного взлома вирусами,

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