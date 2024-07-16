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Маск планирует создать костюм «Железного человека» после покушения на Трампа

Технологический магнат, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск задумался над разработкой «металлического доспеха» в стиле Железного человека после покушения на Дональда Трампа. Миллиардер также сообщил, что за последние восемь месяцев на его жизнь было совершено два покушения.

Железный человек / © Disney

«Возможно, пришло время построить летающий металлический доспех», — написал Маск в социальной сети в ответ на сообщение, в котором ему посоветовали «усилить безопасность».

Летающий металлический доспех — это отсылка к персонажу Marvel — Железному человеку, которого в серии фильмов Disney сыграл Роберт Дауни-младший. Актер даже встречался с Маском, чтобы лучше вжиться в роль своего персонажа.