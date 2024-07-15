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Исследователь воссоздал лицо загадочной древнеегипетской мумии

Бразильский исследователь и 3D-дизайнер Сисеро Мораис (Cicero Moraes), специализирующийся на компьютерной реконструкции внешности древних людей, недавно воссоздал лицо мумии, известной как «позолоченная дама» из-за ее золотого головного убора. Ее часто называют «загадочной», потому что на саркофаги мумии отсутствуют иероглифы имени.

Воссоздано лицо древнеегипетской мумии «позолоченная дама» / © Cicero Moraes

Останки мумифицированной древнеегипетской женщины, которые сегодня хранятся в Музее Филда в Чикаго (США), недавно изучили археолог Майкл Хабихт и реконструктор Сисеро Мораис.

Воссоздано лицо древнеегипетской мумии «позолоченная дама» / © Cicero Moraes

Использовав данные компьютерной томографии мумии, которую сделали еще в 2011 году, исследователи обнаружили наличие коротких вьющихся волос, которые видны на томографической реконструкции, а также реконструировали череп и скорректировали положение челюсти.

Воссоздано лицо древнеегипетской мумии «позолоченная дама» / © Cicero Moraes

Использовав измерения, проводимые с помощью ультразвука, исследователи определили толщину мягких тканей в различных областях черепа.