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Верхняя ступень китайской ракеты «Чанчжэн-6A» распалась на части

Швейцарская компания S2a Systems сообщила, что обнаружила десятки объектов, окружающих верхнюю ступень китайской ракеты «Чанчжэн-6A», которая была запущена на орбиту в конце марта 2024 года. Природа и причина появления обломков неясны.

Старт ракеты «Чанчжэн-6A» / © Ourspace

Специалисты S2a Systems обнаружили около 60 объектов, вращающихся вокруг верхней ступени ракеты-носителя «Чанчжэн-6A». Несмотря на их небольшой размер, объекты, тем не менее, двигаются со скоростью около семи километров в секунду и представляют угрозу для других космических аппаратов.

Космический мусор сегодня становится все более значимой проблемой, потенциально угрожая спутникам, космическим аппаратам и станциям. По данным Европейского космического агентства (ESA) на июнь текущего года, на околоземной орбите находится 40 500 объектов космического мусора размером более 10 сантиметров и более одного миллиона объектов размером от одного до 10 сантиметров.