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Автолюбитель построил первый в мире Tesla CyberRoadster

Давид Андреев пару лет назад приобрел разобранный электромобиль Tesla Model 3 Performance и решил превратить его в первый в мире CyberRoadster, объединив дизайн электрического пикапа с внутренностями двухместного спортивного автомобиля.

Первый в мире Tesla CyberRoadster / © Cyber Hooligan

Андреев снял все кузовные панели, оставив только оригинальные двери и капот седана. Мощность электромобиля по-прежнему обеспечивают электродвигатели Model 3 Performance, вырабатывающие 480 лошадиных сил, что позволяет ему разгоняться до 100 километров в час всего за 3,2 секунды.

От Cybertruck транспортному средству, кроме элементов дизайна, досталась модернизированная подвеска и 20-дюймовые колеса.

Первый в мире Tesla CyberRoadster / © Cyber Hooligan

© Cyber Hooligan