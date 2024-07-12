Маск опроверг сообщения о том, что поручил SpaceX разработать проект марсианского города

Газета The New York Times опубликовала 10 июля большой материал о том, что Илон Маск дал задание сотрудникам SpaceX разработать план города на Красной планете, а также он якобы хочет предоставить свой генетический материал для заселения будущей марсианской колонии.

Рендер марсианской базы SpaceX «Альфа» / © SpaceX

По всей видимости, журналисты вдохновившись недавним заявлением Маска о том, что SpaceX будет колонизировать Марс, написали материал сославшись на множество разрозненных и высказанных в разное время предположений о колонизации Красной планеты, которыми генеральный директор SpaceX часто делится во время интервью.

«Никому в SpaceX не было поручено работать над марсианским городом. Когда люди спрашивали об этом, я отвечал, что нам нужно сосредоточиться на том, чтобы добраться туда первыми», — написал Маск в социальной сети Х в комментариях под статьей The New York Times. Он также заявил, что не собирается жертвовать свой сперму для заселения будущей марсианской колонии.