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Александр Речкин
Александр Речкин
8 минут назад
Рейтинг: +443
Посты: 1156

SpaceX будет колонизировать Марс, заявил Маск

Астрофизик и инженер-программист Питер Хейг недавно опубликовал новую статистику запусков ракет SpaceX, которая вызвала дискуссию среди пользователей о том, что  компания Илона Маска отправляет в космос по большей части только спутники Starlink, чтобы зарабатывать деньги.

Сообщество
# SpaceX
# космос
# Марс
Коллаж с изображением Илона Маска и Красной планеты / © Getty Images
Коллаж с изображением Илона Маска и Красной планеты / © Getty Images

Генеральный директор SpaceX Илон Маск вмешался в обсуждение и заявил, что SpaceX будет колонизировать Марс.

«Фундаментальный вопрос заключается в том, сможет ли земная цивилизация поддерживать свой технологический уровень достаточно долго, чтобы колония могла расти самостоятельно, даже если корабли с припасами перестанут прибывать. Если да, то человечество пройдет Великий фильтр Ферми для одной планеты», — написал Маск.

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