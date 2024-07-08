SpaceX будет колонизировать Марс, заявил Маск

Сравнивая конфликтность супружеских пар с детьми и без, исследователи МПСУ пришли к неожиданному выводу. В бездетных семьях у партнеров больше выражен интерес к собственным мыслям и чувствам, уверенность в том, что их личность интересна другим, но они в большей степени ожидают негативного отношения к себе со стороны окружающих, чем пары с детьми. Зато у семей с детьми наблюдается нереализованная потребность в свободе.