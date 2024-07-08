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SpaceX будет колонизировать Марс, заявил Маск
Астрофизик и инженер-программист Питер Хейг недавно опубликовал новую статистику запусков ракет SpaceX, которая вызвала дискуссию среди пользователей о том, что компания Илона Маска отправляет в космос по большей части только спутники Starlink, чтобы зарабатывать деньги.
Генеральный директор SpaceX Илон Маск вмешался в обсуждение и заявил, что SpaceX будет колонизировать Марс.
«Фундаментальный вопрос заключается в том, сможет ли земная цивилизация поддерживать свой технологический уровень достаточно долго, чтобы колония могла расти самостоятельно, даже если корабли с припасами перестанут прибывать. Если да, то человечество пройдет Великий фильтр Ферми для одной планеты», — написал Маск.
Между орбитами Марса и Юпитера расположен пояс астероидов — главный «ареал обитания» сравнительно небольших небесных тел Солнечной системы. Астероиды очень неоднородны по химическому составу, размеру, а также происхождению. Согласно новому исследованию, крупные тела пояса вроде Весты — самой яркой среди них — исходно возникли не там, где мы видим их сейчас.
«Мыши — не люди», — любят повторять биологи, подчеркивая трудность переноса результатов экспериментов с грызунов на человека. В какой-то степени проблему преодолели авторы нового исследования, создавшие модифицированную линию мышей TruHuX (или «по-настоящему очеловеченные»). Эти животные имеют полноценную иммунную систему человека и такой же кишечный микробиом.
Сравнивая конфликтность супружеских пар с детьми и без, исследователи МПСУ пришли к неожиданному выводу. В бездетных семьях у партнеров больше выражен интерес к собственным мыслям и чувствам, уверенность в том, что их личность интересна другим, но они в большей степени ожидают негативного отношения к себе со стороны окружающих, чем пары с детьми. Зато у семей с детьми наблюдается нереализованная потребность в свободе.
Анализ видеозаписей передвижений бегемотов показал, что эти массивные животные в основном перемещаются рысью, а переходя на бег, на какой-то момент могут оказываться полностью в воздухе.
«Мыши — не люди», — любят повторять биологи, подчеркивая трудность переноса результатов экспериментов с грызунов на человека. В какой-то степени проблему преодолели авторы нового исследования, создавшие модифицированную линию мышей TruHuX (или «по-настоящему очеловеченные»). Эти животные имеют полноценную иммунную систему человека и такой же кишечный микробиом.
Между орбитами Марса и Юпитера расположен пояс астероидов — главный «ареал обитания» сравнительно небольших небесных тел Солнечной системы. Астероиды очень неоднородны по химическому составу, размеру, а также происхождению. Согласно новому исследованию, крупные тела пояса вроде Весты — самой яркой среди них — исходно возникли не там, где мы видим их сейчас.
Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.
Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.
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