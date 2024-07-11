Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Northrop Grumman опубликовала первую фотографию новейшего малозаметного дрона XRQ-73

Американская военно-промышленная компания Northrop Grumman опубликовала первый реальный снимок беспилотника XRQ-73. Появлявшиеся ранее изображения были лишь визуализацией дизайна будущего аппарата. Новое фото подтверждает тот факт, что дрон XRQ-73 был построен.

Первая фотография малозаметного дрона XRQ-73 / © Northrop Grumman

На опубликованном снимке XRQ-73 имеет конструкцию летающего крыла, предполагает акцент на минимизацию радиолокационных и визуальных сигнатур, подчеркивая его современного беспилотного летательного аппарата для задач наблюдения и разведки.

Дрон XRQ-73 в некотором отношении внешне похож на ряд уже существующих аппаратов — например, на RQ-170 Sentinel от подразделения Skunk Works американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin. Однако XRQ-73 получил пару воздухозаборников в верхней части центральной секции фюзеляжа вместо одного.

Первый полет XRQ-73 ожидается уже до конца текущего года.