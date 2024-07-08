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Житель Китая попытался повторить подвиг Железного Человека, применив магнит для удаления металлических осколков
Житель КНР по фамилии Цзян в результате промышленного взрыва в Ухане (провинция Хубэй) получил ранение металлическими осколками в бедро. Однако мужчина не стал обращаться в больницу и решил повторить подвиг главного героя фильма «Железный человек».
Вдохновленный сценой из первого фильма о «Железном человеке», в котором Тони Старк использует магнит для извлечения шрапнели, Цзян попробовал применить аналогичный метод, чтобы извлечь металлические осколки.
Как и ожидалось, попытка подражать супергерою провалилась. Магнит лишь усилил боль, что в итоге вынудило мужчину обратиться за неотложной помощью в больницу.
Хирурги успешно извлекли четыре металлических фрагмента и сшили поврежденные мышцы и связки.
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«Мыши — не люди», — любят повторять биологи, подчеркивая трудность переноса результатов экспериментов с грызунов на человека. В какой-то степени проблему преодолели авторы нового исследования, создавшие модифицированную линию мышей TruHuX (или «по-настоящему очеловеченные»). Эти животные имеют полноценную иммунную систему человека и такой же кишечный микробиом.
Среди неискушенной публики майя прославились благодаря концу света, который они якобы предсказали в 2012 году. Никакого апокалипсиса, конечно, не случилось. Зато все узнали о календаре и уникальной письменности этой цивилизации. Что на самом деле произошло 23 декабря 2012 года, зачем правители майя протыкали свои гениталии, похожи ли их пирамиды на египетские и почему у них не было колеса — об этом Naked Science рассказал специалист по древним майя, младший научный сотрудник отдела Америки ИЭА РАН и Мезоамериканского центра имени Ю. В. Кнорозова (РГГУ) Сергей Вепрецкий.
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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