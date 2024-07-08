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Житель Китая попытался повторить подвиг Железного Человека, применив магнит для удаления металлических осколков

Житель КНР по фамилии Цзян в результате промышленного взрыва в Ухане (провинция Хубэй) получил ранение металлическими осколками в бедро. Однако мужчина не стал обращаться в больницу и решил повторить подвиг главного героя фильма «Железный человек».

Коллаж с изображением «Железного человека» и раненное бедро Цзяна / © SCMP composite / IMDb / Weibo

Вдохновленный сценой из первого фильма о «Железном человеке», в котором Тони Старк использует магнит для извлечения шрапнели, Цзян попробовал применить аналогичный метод, чтобы извлечь металлические осколки.

Как и ожидалось, попытка подражать супергерою провалилась. Магнит лишь усилил боль, что в итоге вынудило мужчину обратиться за неотложной помощью в больницу.

Хирурги успешно извлекли четыре металлических фрагмента и сшили поврежденные мышцы и связки.