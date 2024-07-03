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Николай Головин
Николай Головин
4 минуты назад
Рейтинг: +185
Посты: 363

Самолеты погодной разведки NOAA показали, как выглядит ураган «Берил»

На западе Атлантического океана около Карибов набирает силу ураган пятой категории — «Берилл». Он уже обрушился на Гренаду и Ямайку, вызвав масштабные разрушения и  массовые отключения электроэнергии. Скорость ветра урагана достигает 252 километров в час.

Сообщество
# авиация
# ураганы
Самолет Lockheed WP-3D Orion приближается к урагану / © NOAA Aircraft Operations Center
Самолет Lockheed WP-3D Orion приближается к урагану / © NOAA Aircraft Operations Center

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) опубликовало фотографии и видеозапись, на которых самолеты погодной разведки американского ведомства Lockheed WP-3D Orion (Hurricane Hunter) наблюдают за ураганом.

Самолет Lockheed WP-3D Orion приближается к урагану / © NOAA Aircraft Operations Center
Самолет Lockheed WP-3D Orion приближается к урагану / © NOAA Aircraft Operations Center
©  KHOU 11 
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Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.

Биология
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# Марс
# терраформирование Марса
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>Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса >Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Бахыткали Джумабаев
11 минут назад
Да денги деват некуда,лучшее дайте мне машину куплю надоело без машины

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Виктор Ларионов
31 минута назад
> криогенном двигателе. Снова удалили мой коммент. Ну да, ладно... «Жидкие кислород и метан» и «криогенный двигатель» по смыслу разве не одно и

Индия начала работы по созданию ракеты для отправки людей на ЛунуИндия начала работы по созданию ракеты для отправки людей на Луну

Александр Березин
31 минута назад
Никита, если не секрет, а зачем его есть? Растения для еды ведь предусмотрены совсем другие -- и совсем не грунтового выращивания.

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Роберт Юсупов
36 минут назад
Robert, Где жы ты мой активный читатель "Теории Природы", научной Революции в физике и космогонии (космологии)?! Тебе не интересна ИСТИТНА о ПРИРОДЕ?!

Презентация “Теории Природы”Презентация “Теории Природы”

Роберт Юсупов
41 минута назад
Рекомендую заглянуть (почитать и понять, разобраться) в мои две последние статьи в рамках дальнейшего развития дела "Теории Природы": «Слово о

Презентация “Теории Природы”Презентация “Теории Природы”

Никита Котельников
42 минуты назад
А чем они солить мох будут, чтобы есть его потом?=)

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Артур Ж
1 час назад
Вроде взрослые люди. Купол над Землёй,космоса нет,Юпитер-магнит! Проще всё;летают метеориты постоянно и когда нибудь прилетит.Если раньше мы(люди)

К Земле летит самый крупный за последние 125 лет астероидК Земле летит самый крупный за последние 125 лет астероид

А Л
2 часа назад
P0vvERsL1De, ... Спасибо за ответ)))

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Alexander Baulin
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А где почитать про механизм влияния озонового слоя на потепление? Раз у нас в 90-е был максимум его дырявости, должно было наступить похолодание?

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P0vvERsL1De
2 часа назад
А, нет, как и упоминавшийся лайнер "Икона морей". Они плавают в безопасных прибрежных районах и не пересекают Атлантику.

В 2028 году на воду спустят суперъяхту, которая будет больше «Титаника»В 2028 году на воду спустят суперъяхту, которая будет больше «Титаника»

Free Idanthyrsus
2 часа назад
Очередной вброс для попила бюджета. Пипл хавает космическую дичь.

Ученые нашли необычную радиогалактику с разрушенными лопастямиУченые нашли необычную радиогалактику с разрушенными лопастями

Александр Березин
2 часа назад
Станислав, "FIt is of significant note that all the observation points in these conglomerates contain F, which is an indication that it is globally distributed and represents a bulk element in these rocks. Fluorine concentrations are estimated to be between

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Александр Березин
2 часа назад
Ирина, мхи извлекают воду и из воздуха, но ключевое не это. А то, что на Марсе на самом деле бывает и жидкая вода:

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Vlad Ok
3 часа назад
Savox, да. Дрим оптимальнее. Запуск с обычной стартовой обычным р-н, посадка по самолетному... некая такая лайт версия шаттла. мини Шаттл :)

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PotatOS gladosovich
3 часа назад
Ну тогда беда прям. Значит нет перенаселения в Китае и не предвидится. И смог стараются убрать. Будем смотреть, что же всё таки произойдёт на самом

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Станислав Полозов
3 часа назад
Александр, спасибо, очень интересная статья! Вопрос: где взять столько гексафторида серы? Предположим, серу на Марсе можно найти, ну а фтор?

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Станислав Полозов
3 часа назад
Rafis, что? Микробов? Где почитать? 🤔

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Object 140
8 часов назад
Не верю словам бабы Ванги, но, она предсказывала, что на Марс будут отправлять колонии людей. Треть населения Земли будет переселено на Марс.

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование МарсаБотаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Илья Филиппов
10 часов назад
К тому времени как раз хомяка натыкаю)))))

В 2028 году на воду спустят суперъяхту, которая будет больше «Титаника»В 2028 году на воду спустят суперъяхту, которая будет больше «Титаника»

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