Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Католическая церковь канонизирует первого геймера
Компьютерного геймера и веб-дизайнера Карло Акутиса, скорее всего, провозгласят святым в 2025 году.
Как сообщило издание Vatican News, ожидается, что в следующем году папа римский Франциск I причислит к лику святых итальянского программиста английского происхождения Карло Акутиса. Он умер в возрасте 15 лет в 2006 году от лейкемии.
При жизни Акутис помогал бедным и бездомным, прислуживал в храме и собирался стать священником. Он создал сайт для документирования евхаристических чудес по всему миру и в итоге каталогизировал более 150 чудес.
Поводом для канонизации Акутиса стали два чуда, которые признала Католическая церковь:
- Первое произошло в 2019 году, когда бразильский мальчик вылечился от врожденного заболевания, помолившись Акутису;
- Второе случилось в 2022-м, когда мать девочки, у которой произошло кровоизлияние в мозг и которая могла не выжить, помолилась Акутису. Вскоре девочка снова начала самостоятельно дышать.
Если Карло Акутиса провозгласят святым, он станет первым человеком, причисленным к праведникам и родившимся в наш технологический век.
Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.
Ученым из США удалось сделать бежевыми клетки белого жира, который накапливает калории. Бежевая жировая ткань в организме человека отвечает за обратный процесс — сжигание калорий.
Американские исследователи обнаружили в Южной Америке семена винограда возрастом от 19 до 60 миллионов лет. Это самые древние представители семейства виноградных, найденные в Западном полушарии.
Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.
Специалисты из Великобритании смоделировали таяние шельфовых ледников в Антарктиде и узнали, как на это влияют включения теплой морской воды. Исследователи также выяснили, что запускает необратимый процесс таяния антарктических ледников и какие из них наиболее уязвимы.
Бетон — один из самых распространенных в строительстве материалов. Инженеры пытаются найти все новые способы повысить его прочность, чтобы постройки сохранялись долгие годы. Исследователи из Америки и Швейцарии предложили вариант упрочнить бетон с помощью углекислого газа.
Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.
Исследователи из США выяснили, что примерно два миллиона лет назад Солнечная система захватила хвост облака холодного межзвездного газа. В результате гелиосфера сильно сжалась, дав галактическим лучам свободно облучать все планеты системы. Это должно было вызвать и серьезные проблемы с климатом.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Почему Россия тридцать лет не может найти замену Ан-2 — и сможет ли вообще?
Александр Марков: «Нас ждет или возврат в Средневековье, или развитие биотехнологий»
«Рейдер» или «Непобедимый»: какой боевой вертолет выберет Армия США
Старые кости: когда люди придумали набор «сделай сам» из человеческого скелета
Вакцина, лопающиеся нейтронные звезды и слишком умные неандертальцы: выбери свое главное научное событие 2020 года
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии