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Католическая церковь канонизирует первого геймера

Компьютерного геймера и веб-дизайнера Карло Акутиса, скорее всего, провозгласят святым в 2025 году.

Гобелен с портретом Карло Акутиса в базилике Святого Франциска во время церемонии беатификации Карло Акутиса 10 октября 2020 года в Ассизи, Италия / © Vatican Pool / Getty Images

Как сообщило издание Vatican News, ожидается, что в следующем году папа римский Франциск I причислит к лику святых итальянского программиста английского происхождения Карло Акутиса. Он умер в возрасте 15 лет в 2006 году от лейкемии.

При жизни Акутис помогал бедным и бездомным, прислуживал в храме и собирался стать священником. Он создал сайт для документирования евхаристических чудес по всему миру и в итоге каталогизировал более 150 чудес.

Поводом для канонизации Акутиса стали два чуда, которые признала Католическая церковь:

Первое произошло в 2019 году, когда бразильский мальчик вылечился от врожденного заболевания, помолившись Акутису;

Второе случилось в 2022-м, когда мать девочки, у которой произошло кровоизлияние в мозг и которая могла не выжить, помолилась Акутису. Вскоре девочка снова начала самостоятельно дышать.

Если Карло Акутиса провозгласят святым, он станет первым человеком, причисленным к праведникам и родившимся в наш технологический век.

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