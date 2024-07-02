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Представлен прототип электромобиля с огромным ресурсом батареи и сверхбыстрой зарядкой

Британская компания Nyobolt показала первый прототип электромобиля с силовой установкой мощностью 470 лошадиных сил, который весит всего 1246 килограммов.

Прототип электромобиля Nyobolt EV / © Nyobolt

Однако главной фишкой нового электромобиля стала аккумуляторная батарея емкостью 35 киловатт-часов, которая поддерживает сверхбыструю зарядку мощностью 350 киловатт. Она позволяет пополнить энергозапас от 10 до 80% всего за четыре минуты 37 секунд.

При этом аккумулятор может сохранять более 80% от первоначальной емкости после 4000 циклов работы, а суммарный ресурс батареи составляет около одного миллиона километров.

Прототип электромобиля Nyobolt EV / © Nyobolt