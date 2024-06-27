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В Китае создали первый в мире пассажирский поезд из углеродного волокна

Китайская компания Qingdao Sifang Rolling Stock Co завершила заводские испытания и готовится ввести в эксплуатацию первый в мире пассажирский поезд метро, созданный из углеродного волокна, под названием Cetrovo 1.0 или Carbon Star Rapid Transit.

Первый в мире пассажирский поезд из углеродного волокна Cetrovo 1.0 / © Синьхуа

Как сообщило издание SCMP, основные несущие конструкции поезда, включая кузов вагона и раму, изготовлены из углеродного волокна, благодаря чему состав стал на 11% легче традиционных поездов метро из стали и алюминия. Эта особенность позволит Cetrovo 1.0 снизить потребление энергии на 7% и сократить выбросы углекислого газа примерно на 130 тонн в год, чтоэквивалентно высадке более 40 гектаров деревьев.

Кроме того, снижение массы поезда приведет к меньшему износу колес и путей, что удешевит обслуживание, а также сделает поездку болеетихой для пассажиров.

Новый полностью автоматизированный и беспилотный поезд Cetrovo 1.0 начнет курсировать уже в этом году в городе Циндао китайской провинции Шаньдун.