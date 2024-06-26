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В NASA объяснили, почему марсианский воздух в образцах, собранных Perseverance, — настоящий клад

Почти три с половиной года назад ровер NASA Perseverance успешно сел в марсианском кратере Езеро и занялся поиском возможных доказательств существования жизни на Красной планете в далеком прошлом.

Один из образцов грунта, который получил марсоход Perseverance / © NASA / JPL-Caltech / ASU / MSSS

На сегодня Perseverance уже собрал 24 образца грунта и скалистых пород, часть из которых размещены в специальных капсулах на поверхности Красной планеты и ожидают, когда другие роботизированные аппараты доставят их на Землю. Согласно планам NASA, это произойдет либо в конце нынешнего десятилетия, либо в начале 2030-х годов. Интересно, что образцы включают не только горные породы, но и марсианских воздух.

Недавно специалисты NASA рассказали, почему они с нетерпением ожидают того момента, когда смогут проанализировать образцы воздуха из атмосферы Красной планеты. Дело в том, что они позволят узнать больше об уровне водяного пара, неона, аргона и ксенона.

Поскольку эти газы не вступают в реакции, их наличие может свидетельствовать о прежней атмосфере Марса, а также предоставит возможность понять, как она изменялась с течением времени. Образцы газа могут пролить свет и на процессы формирования и развития планет.