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В NASA объяснили, почему марсианский воздух в образцах, собранных Perseverance, — настоящий клад
Почти три с половиной года назад ровер NASA Perseverance успешно сел в марсианском кратере Езеро и занялся поиском возможных доказательств существования жизни на Красной планете в далеком прошлом.
На сегодня Perseverance уже собрал 24 образца грунта и скалистых пород, часть из которых размещены в специальных капсулах на поверхности Красной планеты и ожидают, когда другие роботизированные аппараты доставят их на Землю. Согласно планам NASA, это произойдет либо в конце нынешнего десятилетия, либо в начале 2030-х годов. Интересно, что образцы включают не только горные породы, но и марсианских воздух.
Недавно специалисты NASA рассказали, почему они с нетерпением ожидают того момента, когда смогут проанализировать образцы воздуха из атмосферы Красной планеты. Дело в том, что они позволят узнать больше об уровне водяного пара, неона, аргона и ксенона.
Поскольку эти газы не вступают в реакции, их наличие может свидетельствовать о прежней атмосфере Марса, а также предоставит возможность понять, как она изменялась с течением времени. Образцы газа могут пролить свет и на процессы формирования и развития планет.
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Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.
Хотя доступ к словам, синтаксическим структурам и нелингвистическим символам способен облегчить некоторые когнитивные процессы, язык вряд ли можно считать основой любой формы мышления. К такому выводу пришли ученые из США, проанализировав данные исследований за последние 20 лет.
Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.
Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
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