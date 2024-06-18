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Аппарат NASA запечатлел китайский посадочный модуль на обратной стороне Луны

Посадочный модуль миссии «Чанъэ-6» в ударном кратере Аполлон, расположенном в бассейне Южный полюс — Эйткен на обратной стороне Луны / © NASA / GSFC / Arizona State University

Зонд LRO запечатлел «Чанъэ-6» в ударном кратере Аполлон, расположенном в бассейне Южный полюс — Эйткен на обратной стороне Луны. Снимок был сделан 7 июня 2024 года. На фотографии виден модуль и светлая область вокруг него, которая образовалась в результате работы двигателей посадочного модуля во время мягкой посадки аппарата на поверхность Луны.

Напомню, что «Чанэъ-6» впервые в истории собрал образцы грунта на обратной стороне естественного спутника Земли и должен доставить их на нашу планету 25 июня.