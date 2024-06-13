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Марсоход Curiosity показал, как солнечная буря накрыла Красную планету

В конце мая на Солнце произошла одна из самых сильных вспышек, которая вызвала солнечную бурю, накрывшую Марс. Специалисты NASA готовились к этому событию, однако буря оказалась столь сильной, что камера орбитального аппарата Mars Odyssey, которую он использует для ориентации в пространстве, вышла из строя на целый час.

Пятна, возникающие на изображении, вызваны заряженными частицами солнечной бури, попавшими в одну из навигационных камер марсохода Curiosity / © NASA / JPL-Caltech

По данным NASA, это был самый высокий уровень радиации на Марсе, который фиксировал марсоход Curiosity за все 12 лет своей работы на Красной планете.

Если бы в это время там находился человек, он получил бы дозу облучения, словно сделал 30 рентгеновских снимков своей грудной клетки.

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