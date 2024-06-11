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Будущий жилой модуль лунной космической станции отправили на испытания

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США сообщило, что итальянская компания Thales Alenia Space завершила сварочные работы корпуса жилого и логистического модуля HALO. Он станет частью будущей станции Gateway.

Корпус жилого и логистического модуля HALO / © Thales Alenia Space

Инженеры Thales Alenia Space отправили HALO в испытательную лабораторию, где модуль ждет серия стресс-тестов.

После успешных испытаний будущий дом для астронавтов отправится в Гилберт (штат Аризона), где компания Northrop Grumman завершит оснащение модуля перед запуском в космос.

HALO — один из четырех модулей. В них астронавты будут жить, проводить научные исследования и готовиться к полетам на поверхность Луны.