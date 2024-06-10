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В Китае разработают массивные дроны-скаты, которые будут атаковать корабли противника

По данным китайской государственной телекомпании CCTV, военные страны планирует модернизировать подводные беспилотники, которые ранее применялись для мониторинга кораллов, чтобы использовать их в разведывательных и боевых операциях.

Дрон в виде ската / © CCTV

Дроны-скаты с мягким корпусом, которые напоминают настоящих животных и двигаются аналогичным образом, разрабатывались китайскими учеными с 2006 года. Они оснащены камерами, гидролокаторами и навигационными системами. Оборудование позволяет беспилотникам передавать видео и информацию о своем местоположении в режиме реального времени.

Теперь эти аппараты планируется доработать таким образом, чтобы они могли нести полезную нагрузку. В частности, инженеры планируют построить дрон-скат массой в одну тонну, который сможет погружаться на глубину более 1000 метров, выполнять разведывательные задачи, а также атаковать суда противника.