Космические запуски, на которые стоит обратить внимание в июне 2024 года

Первый успешный полет Starship: к чему приведет революция в освоении космоса?

Сегодня, в 16:26 по Москве, самая крупная ракета в человеческой истории впервые отправилась в успешный космический полет. Это не просто рядовое испытание, а начало новой космической эры. Однако, ск...