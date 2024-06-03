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Космические запуски, на которые стоит обратить внимание в июне 2024 года
Лето пришло! Его первый месяц будет богат на захватывающие космические запуски. Подробнее — в нашем материале.
- Первый пилотируемый полет космического корабля Starliner компании Boeing — конкурента Crew Dragon от SpaceX — не состоялся в мае из-за различных технических неурядиц. Теперь долгожданный старт запланирован на 5-6 июня. Если все пойдет по плану, астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс отправятся на МКС из Космического центра Кеннеди во Флориде. Космический корабль Starliner запустят на ракете-носителе Atlas V компании ULA.
- Компания Илона Маска готовится к новому, четвертому по счету, испытательному полету Starship. SpaceX ждет разрешения на запуск от регулирующих органов. Старт пока запланировали на 6 июня со «Звездной базы» в Бока-Чика, штат Техас.
- Virgin Galactic — компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона, занимающаяся космическим туризмом — 8 июня должна запустить вторую за год миссию под названием Galactic 07. Старт состоится на космодроме Америка на юго-западе Нью-Мексико с четырьмя пассажирами в кабине. Virgin Galactic использует систему воздушного запуска, состоящую из двух транспортных средств: самолета-носителя VMS Eve и суборбитального космического лайнера.
- Европейское космическое агентство планирует впервые запустить свою новую ракету Ariane 6 15 июня со стартового комплекса во Французской Гвиане.
- Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники 24 июня готовится отправить на низкую околоземную орбиту Космический многодиапазонный монитор астрономических переменных объектов (SVOM). В списке его задач — следить за кратковременными и чрезвычайно сильными космическими взрывами, известными как гамма-всплески, путем обнаружения высокоэнергетического электромагнитного излучения в рентгеновском и гамма-диапазонах. Спутник массой 930 килограммов запустят на ракете Long March 2C с космодрома Сичан на юго-западе КНР.
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Развитие космических технологий по-прежнему идет полным ходом, и решения ключевых задач обещают новые стратегические возможности. Одной из них становится заправка на орбите, открывающая двери новых уровней космонавтики. Подробности узнайте в уникальном системном обзоре Naked Science.
Даже без повторного использования воды человечество может развернуть довольно серьезную базу на южном полюсе Луны, показало новое исследование. Правда, у этого решения будут достаточно серьезные последствия. Более того, наиболее вероятный путь развития лунных баз вообще не обязательно потребует серьезного потребления воды на естественном спутнике Земли.
Биологи обнаружили на острове в Красном море древние живые организмы, которые обитали на Земле более трех миллиардов лет назад. Исследователи проанализировали возраст находки и изучили бактерии, которые ее населяют. Ранее на побережьях Ближнего Востока не находили ничего подобного.
Развитие космических технологий по-прежнему идет полным ходом, и решения ключевых задач обещают новые стратегические возможности. Одной из них становится заправка на орбите, открывающая двери новых уровней космонавтики. Подробности узнайте в уникальном системном обзоре Naked Science.
Даже без повторного использования воды человечество может развернуть довольно серьезную базу на южном полюсе Луны, показало новое исследование. Правда, у этого решения будут достаточно серьезные последствия. Более того, наиболее вероятный путь развития лунных баз вообще не обязательно потребует серьезного потребления воды на естественном спутнике Земли.
Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.
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