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ESA показало анимацию пролета Mars Express над грабенами Красной планеты

Специалисты Европейского космического агентства (ESA) представили анимацию, созданную на основе данных, который собрал аппарат Mars Express. Она демонстрирует, как выглядел бы полет над грабенами Нильские борозды (Nili Fossae) Красной планеты.

Тектонические разломы на Марсе / © ESA

Специалисты отметили, что необычный ландшафт сформировался более 3,5 миллиарда лет назад, когда на Марсе вода встречалась в изобилии.

В самом конце видеоролика можно заметить кратер Езеро, где сегодня работает марсоход Perseverance.

© European Space Agency, ESA