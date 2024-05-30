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В японском парламенте всерьез займутся изучением НЛО

Два бывших министра обороны Страны восходящего солнца и группа законодателей планируют в ближайшее время создать в парламенте Японии межпартийную комиссию по вопросам неопознанных летающих объектов (НЛО) и аномальных воздушных явлений. Об этом сообщило информационное агентство Kyodo.

Статуя, напоминающая инопланетянина, в районе Ииномати в Фукусиме / © scmp / X / info_ufo

Учреждение комиссии назначили на 6 июня.

Инициатива вызвана неотложной необходимостью обеспечить безопасность государства. Представители парламента планируют обратиться к правительству с требованием создать специальный орган, объединяющий высококвалифицированных специалистов для изучения сообщений об НЛО, которых с каждым годом становится все больше.

Японские парламентарии считают, что аномальные воздушные явления могут оказаться испытаниями секретного оружия другими странами и представлять серьезную угрозу.