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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
29 минут назад
Рейтинг: +290
Посты: 375

В Помпеях обнаружили детские рисунки гладиаторов

Итальянские археологи обнаружили в Помпеях настенные граффити, сделанные детьми углем до того, как извержение Везувия в 79 году нашей эры разрушило этот древнеримский город.

Сообщество
# археология
# Древний Рим
# история
# Помпеи
Граффити с изображением охоты и боя гладиаторов (слева) / © Parco Archeologico Pompei
Граффити с изображением охоты и боя гладиаторов (слева) / © Parco Archeologico Pompei

Исследователи нашли целую подборку детских рисунков, на которых изображены гладиаторы, сцены игры с мячом и охоты на животное, похожее на кабана, а также контуры детских рук.

Контуры детских рук / © Parco Archeologico Pompei
Контуры детских рук / © Parco Archeologico Pompei
Граффити с изображением контура детской руки и гладиаторов / © Parco Archeologico Pompei
Граффити с изображением контура детской руки и гладиаторов / © Parco Archeologico Pompei
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