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Еще один миллиардер решил посетить место крушения «Титаника»

Летом прошлого года подводный аппарат «Титан», принадлежащий компании OceanGate Expeditions, совершил спуск к лежащим на глубине 3,8 километра обломкам «Титаника». Во время экспедиции корпус аппарата схлопнулся под воздействием толщи воды на большой глубине. В результате погибли пять человек, включая одного миллиардера.

Аппарат Triton 4000/2 Abyssal Explorer, на борту которого миллиардер Ларри Коннор собирается совершить спуск к обломкам «Титаника» / © Triton Submarines

Известная на весь мир авария глубоководного судна, похоже, не смогла удержать другого богатого человека рискнуть своей жизнью и здоровьем, чтобы добраться до «Титаника».

Американский миллиардер и филантроп Ларри Коннор сообщил изданию The Wall Street Journal, что планирует отправиться к месту крушения на двухместной подводной лодке: она, предположительно, безопаснее и надежнее, чем подводный аппарат «Титан».

По словам Коннора, спустя несколько дней после гибели «Титана» он позвонил Патрику Лэхи, генеральному директору компании Triton Submarines, которая занимается созданием частных подлодок, и заказал аппарат под названием Triton 4000/2 Abyssal Explorer. Он способен совершать погружения на глубину более четырех километров.

Triton Submarines и Коннор пока не сообщили, когда состоится очередная экспедиция к обломкам «Титаника».