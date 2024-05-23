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Почему создатель вазелина его ел?

В наши дни немногим взбредет в голову поесть вазелин. А в XIX веке его открыватель не боялся кушать еще малоизученную субстанцию, при этом прожил почти век. Неужели ничего повкуснее не нашел?

© defence-blog.com, Philip Way

Сейчас вазелин считают недорогим и эффективным средством для того, чтобы предотвратить обморожение кожи, защитить алюминиевые контакты от коррозии, снять макияж и т. д. Но сначала он только мешал работать.

В 60-х годах XIX века в Пенсильвании рабочие при добыче нефти заметили: трубы теряют пропускную способность, когда в них накапливается мазеобразная субстанция, которая не хочет смываться. Но спустя время сотрудники поняли, что «вредное» вещество помогает заживлять кожу, когда кто-то поранится или получит ожог.

Из ученых вазелином сначала заинтересовался Роберт Чезбро (Robert Augustus Chesebrough), химик. После серии опытов он получил мазь, которую назвал «Нефтяное желе» (Petroleum Jelly), но такое имя продажам не помогало. Тогда Чезбро провел ребрендинг и придумал слово «Вазелин».

Чудо-средство стали использовать во многих странах: для очистки ворса у ковров, защиты пола от масла и краски в художественных мастерских, наложения грима (искусственных слёз), рыбной ловли…

Изобретатель чудо-средства настолько сильно верил в его пользу, что ежедневно съедал по ложке вазелина. Не дотянул до векового юбилея он меньше четырех лет.